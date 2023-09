Microsoft julkistaa Xbox Digital Broadcastin Tokion pelinäytökseen

By

Microsoft on paljastanut, että se isännöi Xbox Digital Broadcastia tulevaa Tokyo Game Showta varten. Lähetys, joka on suunniteltu klo 2 PT / 5 ET / 10 UK / 6 JST, sisältää päivityksiä Xboxin ja Bethesdan peleistä, esittelee pelejä Japanissa ja Aasiassa olevilta tekijöiltä ja ilmoittaa Game Passiin tulevista uusista peleistä.

Xboxin markkinointijohtajan Jerret Westin mukaan lähetys sisältää edistymispäivityksiä sekä Xboxilta että Bethesda Softworksilta. Lisäksi se tuo esiin monipuolisen pelikokoelman Japanissa ja Aasiassa toimivilta tekijöiltä. West mainitsi myös, että lähetys sisältää jännittäviä uusia pelejä Xbox Game Passiin, joka on jatkuvasti laajentanut kirjastoaan Aasian eri ryhmien sisällöllä.

Final Fantasy 14 Fan Fest 2023 -tapahtuman aikana Xbox-pomo Phil Spencer ilmestyi lavalle Square Enixin pomo Takashi Kiryun kanssa juhlimaan uutista, että Final Fantasy 14 tulee vihdoin Xbox-konsoleille. Tämä merkitsi poikkeamista pelin aiemmasta yksinoikeudesta PlayStation-konsoleille. IGN:n haastattelussa Spencer vihjasi mahdollisuuteen, että lisää Square Enix -pelejä tulee tulevaisuudessa Xboxille, vaikka tiettyjä nimikkeitä, kuten Final Fantasy 7 Remake ja Final Fantasy 16, ei vahvistettu.

Muissa uutisissa Bethesda julkaisi äskettäin odotetun avaruusroolipelin, Starfieldin, joka on kerännyt jo yli kuusi miljoonaa pelaajaa. Tämä tekee siitä Bethesdan historian suurimman pelijulkaisun, ohittaen esimerkiksi Fallout ja The Elder Scrolls.

Tulevaisuudessa Xbox Game Studiosilla on valikoima jännittäviä tulevia pelejä, kuten Perfect Dark The Initiativesta, Forza Turn 10:stä ja Fable Playgroundista. Samaan aikaan Bethesdan ZeniMax Online Studios jatkaa The Elder Scrolls Onlinen kehittämistä, ja MachineGames työskentelee nimettömän Indiana Jones -pelin parissa, jonka odotetaan ilmestyvän vuonna 2024.

Kaiken kaikkiaan Xbox Digital Broadcast for Tokyo Game Show lupaa olla faneille jännittävä tapahtuma, jossa on päivityksiä, ilmoituksia ja esittelyjä sekä Xboxin että Bethesdan peleistä.

Lähteet:

– Xbox Wire

- IGN