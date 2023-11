Microsoft on voittanut OpenAI Shake-Upin seurauksena

By

Toimitusjohtaja Sam Altmanin äskettäisen eron jälkeen OpenAI on tienhaarassa, mikä jättää yrityksen tulevaisuuden epävarmaksi. Koska monien työntekijöiden odotetaan seuraavan Altmania Microsoftiin, OpenAI:n kerran lupaavat näkymät näyttävät himmenneen. Lisäksi ehdotettu sopimus, joka antaa sisäpiiriläisille luvan lunastaa omaa pääomaa 86 miljardin dollarin arvosta, on nyt epätodennäköistä.

Kaaoksen keskellä on kuitenkin selvä voittaja: Microsoft. Uutisen julkistamisen jälkeen Microsoftin markkina-arvo on kasvanut vaikuttavalla 63 miljardilla dollarilla. Itse asiassa yhtiön osake saavutti kaikkien aikojen korkeimman 378 dollarin osakkeelta maanantain keskipäivän kaupankäyntiistunnossa. Jos hinta pysyy tällä tasolla markkinoiden sulkeuduttua, Microsoftin markkina-arvo nousee huikeaan 2.82 biljoonaan dollariin.

Tämä tapahtumien käänne merkitsee merkittävää voittoa Microsoftille ja sen toimitusjohtajalle Satya Nadellalle. Huolimatta 13 miljardin dollarin investoinnista OpenAI:hen ja sen teknologian vahvasta integroimisesta Microsoftin tuotteisiin, Nadella menetti eniten Altmanin lähdön vuoksi. Itse asiassa, kun ilmoitus tuli julkisuuteen, Microsoftin osake laski välittömästi 2 %. Nadellan nopea vastaus osoitti kuitenkin hänen joustavuuttaan ja strategista ajatteluaan.

Keskiyöllä sunnuntaina hän paljasti, että hän oli palkannut Altmanin ja entisen OpenAI:n presidentin Greg Brockmanin johtamaan uutta AI-tutkimuslaboratoriota Microsoftissa. Tämä odottamaton siirto sai kiitosta, ja analyytikot kuvailivat sitä "World Series of Pokerin liikkeeksi ikuisiksi ajoiksi". Tämän seurauksena Microsoftilla on nyt kaksi vaikutusvaltaista OpenAI-hahmoa siipiensä alla, kun taas OpenAI nimitti Emmett Shearin, Twitchin entisen toimitusjohtajan väliaikaiseksi toimitusjohtajakseen.

Vaikka Microsoftin osakekurssin nousu on epäilemättä myönteinen tulos, haasteita on edessä. Yhtiö vastaa nyt Altmanin ja Brockmanin johtaman uuden tekoälytutkimusorganisaation perustamisesta ja rahoituksesta. Lisäksi on mahdollista, että Microsoft voi joutua noudattamaan kalliita olemassa olevia sopimuksia. Siitä huolimatta Microsoftin rohkeat ja strategiset toimet ovat tehneet yrityksen avaintekijäksi OpenAI:n mullistusten jälkimainingeissa.

FAQ

Mikä vaikutus Sam Altmanin poistamisella oli OpenAI:hen?

Sam Altmanin eroaminen OpenAI:n toimitusjohtajasta on jättänyt yhtiön tulevaisuuden epävarmaksi ja herättänyt kysymyksiä sen elinkelpoisuudesta.

Miten Microsoft hyötyi OpenAI:n muutoksesta?

OpenAI-järistyksen jälkeen Microsoftin markkina-arvo kasvoi merkittävästi ja lisäsi 63 miljardia dollaria. Tämä menestys johtuu Microsoftin strategisesta vastauksesta tilanteeseen.

Kenet Microsoft palkkasi OpenAI:lta?

Microsoft palkkasi sekä Sam Altmanin että entisen OpenAI-johtajan Greg Brockmanin johtamaan uutta tekoälytutkimuslaboratoriota yrityksessä.

Kuka on OpenAI:n väliaikainen toimitusjohtaja Sam Altmanin lähdön jälkeen?

Emmett Shear, Twitchin entinen toimitusjohtaja, on nimitetty OpenAI:n väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi.