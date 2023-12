Michiganin vakuutuskustannukset pysyvät korkeina viimeaikaisesta lainsäädännöstä huolimatta

Michiganissa on edelleen eräitä maan korkeimmista vakuutusmaksuista, vaikka kulujen vähentämiseen tähtäävä uusi lainsäädäntö on hyväksytty. Osavaltion keskimääräinen vuosimaksu on 2,140 22 dollaria, mikä on lähes 1,759 prosenttia korkeampi kuin kansallinen keskiarvo 4,726 XNUMX dollaria. Etenkin Detroitin asukkaille aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia, joiden keskimääräinen palkkio on XNUMX XNUMX dollaria, mikä on maan toiseksi korkein.

Republikaanijohtajien ja kuvernööri Gretchen Whitmerin neuvotteleman vuoden 2019 lain oli tarkoitus käsitellä korkeita vakuutusmaksuja. Onnettomuudesta selviytyneet ja heidän terveydenhuollon tarjoajansa väittävät kuitenkin, että uusi järjestelmä on kestämätön. He väittävät, että se asettaa liian monia rajoituksia sairauskuluille ja vähentää merkittävästi summia, jotka vakuutuksenantajien on maksettava, joskus jopa 45 prosenttia.

Yksi keskeisistä lain muutoksista on kuljettajien mahdollisuus valita matalampi henkilövahinkosuoja aiemman pakollisen elinikäisen hoitotakuun sijaan. Vaikka tämän säännöksen tarkoituksena oli tarjota enemmän joustavuutta kuljettajille, kriitikot väittävät, että se heikentää onnettomuuksien uhrien saatavilla olevan hoidon yleistä laatua.

Heinäkuussa asianajajat juhlivat voittoa, kun Michiganin korkein oikeus päätti, että laki ei koske ihmisiä, jotka loukkaantuivat ennen sen hyväksymistä. Äskettäin senaatin hyväksymä laki kuitenkin pyrkii laajentamaan samankaltaista suojaa tuleville onnettomuuden uhreille. Tämän kahden laskun paketin tavoitteena on nostaa terveydenhuollon tarjoajien korvauksia ja nostaa perheenjäsenten tarjoaman hoidon maksukattoa.

Vaikka senaatin lainsäädäntö on saanut kahden puolueen tukea, se on kohdannut vastustusta kuvernööri Whitmerin hallinnolta ja useilta nykyisen lain laatimiseen osallistuneilta republikaaniilta. Kriitikot, mukaan lukien senaatin vähemmistöjohtaja Aric Nesbitt ja edustaja Brenda Carter, väittävät, että laskut johtaisivat korkeampiin autovakuutusmaksuihin Michiganissa.

Keskustelu Michiganin vakuutusjärjestelmästä heijastaa haasteita löytää tasapaino kustannusten vähentämisen ja onnettomuuksista selviytyneiden riittävän hoidon varmistamisen välillä. Molemmat osapuolet tunnustavat uudistuksen tarpeen, mutta ovat eri mieltä parhaan lähestymistavan suhteen. Lainsäädännön edetessä jää nähtäväksi, voidaanko saavuttaa kompromissi, joka vastaa kaikkien sidosryhmien huolenaiheisiin ja tarjoaa samalla helpotusta Michiganin kuljettajille.