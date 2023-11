MediaTek esittelee Dimensity 8300 -sirun: Mullistaa edulliset puhelimet generatiivisella tekoälyllä

By

MediaTek, johtava siruvalmistaja, asettaa jälleen trendin älypuhelinteollisuudelle lanseeraamalla uusimman sirunsa, Dimensity 8300:n. Tämä uusi siru tuo laitteiden luovat tekoälyominaisuudet edullisempiin Android-puhelimiin sen jalanjäljissä. premium-vastine, Dimensity 9300.

Vaikka Qualcomm teki samanlaisen liikkeen viime viikolla Snapdragon 7 Gen 3 -sirun kanssa, on selvää, että molemmat yritykset ovat innokkaita hyödyntämään kasvavaa generatiivista tekoälytrendiä, joka mullistaa teknologia-alan.

Toisin kuin pilvipohjaiset ratkaisut, laitteiden luova tekoäly käsittelee kaikki laskelmat suoraan älypuhelimessa, mikä varmistaa nopeammat vastaukset ja parannetun personoinnin, joka ottaa huomioon arkaluontoiset tiedot, kuten käyttäjien käyttäytymisen ja sijaintiasetukset. Lisäksi se voi toimia myös silloin, kun käyttäjät ovat matkapuhelinverkon peittoalueen ulkopuolella.

MediaTek ei ole vielä paljastanut Dimensity 8300:n erityisiä luovia tekoälyominaisuuksia, mutta sen odotetaan tarjoavan hieman alhaisempia suorituskykymittareita kuin huippuluokan Dimensity 9300. Jälkimmäinen pystyy luomaan kuvia Stable Diffusion -tekniikalla alle sekunnissa ja käsittelee tekoälyä. mallit, joissa on 7 miljardia parametria sekunnissa, 20 merkkiä sekunnissa.

Dimensity 8300:n myötä MediaTek lupaa huomattavia parannuksia edeltäjäänsä, Dimensity 8200:aan verrattuna. Tämä sisältää 20 %:n lisäyksen suorittimen nopeudessa, jopa 30 % paremman virrankulutuksen ja GPU:n, joka tarjoaa 60 % paremman suorituskyvyn ja 55 % paremman virrankulutuksen. . Tekoälyprosessoriyksikkö pysyy ennallaan ensiluokkaisesta Dimensity 9300:sta, mikä takaa paremman suorituskyvyn perinteisille tekoälytehtäville, kuten valokuvien parannuksille.

Lisäksi Dimensity 8300:lla varustettujen puhelimien odotetaan nauttivan pidemmästä akun kestosta ja saumattomista liitännöistä lisätarvikkeisiin, kuten kuulokkeet ja peliohjaimet. MediaTek ei ole vielä paljastanut puhelinmerkkejä, jotka ovat sitoutuneet sisällyttämään Dimensity 8300:n laitteisiinsa. On kuitenkin syytä huomata, että edeltäjä, Dimensity 8200, löytyy älypuhelimista, kuten Vivo V29 Pro ja Vivo V27 Pro, vaikka se ei ole nähnyt laajaa julkaisua Yhdysvaltain markkinoilla.

FAQ:

K: Mikä on generatiivinen tekoäly?

V: Generatiivisella tekoälyllä tarkoitetaan tekoälyalgoritmien käyttöä uuden datan, kuten kuvien, videoiden tai tekstin, tuottamiseen ja luomiseen olemassa olevien kuvioiden ja syötteiden perusteella.

K: Miten laitteella luova tekoäly eroaa pilvipohjaisista ratkaisuista?

V: Laitteessa oleva luova tekoäly käsittelee laskelmia suoraan älypuhelimessa ja tarjoaa nopeampia vastauksia ja personoituja kokemuksia ilman, että sinun tarvitsee turvautua Internet-yhteyteen tai lähettää arkaluontoisia tietoja pilvipalvelimiin.

K: Mitä parannuksia Dimensity 8300 -siru tarjoaa edeltäjäänsä verrattuna?

V: Dimensity 8300 -sirun prosessorinopeus on 20 % suurempi, virrankulutus on jopa 30 % parempi, grafiikkasuoritin, jossa on 60 % parempi suorituskyky, parannettu virrankulutus ja parannetut tekoälynkäsittelyominaisuudet tehtäviin, kuten valokuvien parantamiseen.

K: Mitkä puhelinmerkit ovat sitoutuneet käyttämään Dimensity 8300:aa?

V: MediaTek ei ole vielä paljastanut puhelinmerkkejä, jotka sisällyttävät Dimensity 8300:n laitteisiinsa.