Moottoripyörän ja pakettiauton törmäys, A16-päätie suljettu Ludboroughissa

A16-päätie on suljettu molempiin suuntiin Ludborough'ssa moottoripyörän ja pakettiauton vakavan kolarin vuoksi. Yhteentörmäys tapahtui A16-saaren risteyksessä päätien ja Pear Tree Lane -kadun risteyksessä. Tapahtumasta ilmoitettiin kello 11.34 tiistaina 21. marraskuuta, ja viranomaiset kehottivat kuljettajia välttämään aluetta. Toistaiseksi on epäselvää, onko törmäyksessä vammoja. Lincolnshiren poliisiin on otettu yhteyttä lisätietojen saamiseksi.

Liikennevalvontajärjestelmä Inrix ilmoittaa hitaasta liikennettä A18 Pear Tree Lane -kadulta Ludboroughissa Church Lane -kadulle Utterbyssä. Työmatkalaisia ​​kehotetaan etsimään vaihtoehtoisia reittejä viivästysten välttämiseksi.

FAQ:

K: Mikä aiheutti sulkemisen?

V: Sulkeminen johtuu vakavasta moottoripyörän ja pakettiauton törmäyksestä.

K: Missä törmäys tapahtui?

V: Törmäys tapahtui A16-saaren päätien ja Pear Tree Lanen risteyksessä Ludboroughissa.

K: Onko kukaan loukkaantunut?

V: Tällä hetkellä ei tiedetä, onko kukaan loukkaantunut törmäyksessä.

K: Onko poliisilta tullut päivityksiä?

V: Lincolnshiren poliisi on ilmoittanut, että lisää päivityksiä julkaistaan ​​heti, kun ne tulevat saataville.

Huomaa, että tämä on jatkuva tilanne, ja päivitämme päivityksiä, kun lisätietoja tulee saataville.

Lähde: Lincolnshire Live