Uusi Apple M3 MacBook Pro: Parannettu suorituskyky alennettuun hintaan

Jos olet katsellut uutta Applen 14 tuuman M3 MacBook Prota, nyt on tilaisuutesi säästää. Amazon tarjoaa tällä hetkellä hinnanpudotusta lähtötason malliin, jossa on 8-ytiminen CPU ja 10-ytiminen GPU. Alun perin hinta oli 1,599 1,449 dollaria, mutta nyt saat sen 150 XNUMX dollarilla lähetettynä. Se on XNUMX dollarin alennus äskettäin julkaistusta kannettavasta tietokoneesta.

Mutta säästöt eivät lopu tähän. Korotettu 1 teratavun malli on myös myynnissä 1,649 1,799 dollarilla XNUMX XNUMX dollarista. Joten etsitpä sitten lisää tallennustilaa tai edullista vaihtoehtoa, sinulla on tarjous.

Mikä erottaa uuden M3 MacBook Pron edeltäjistään? Apple on esitellyt uusimman M3-sirun, ensimmäisen 3nm:n sirun tähän mennessä. 8-ytimisellä prosessorilla, 10-ytimisellä GPU:lla ja 16-ytimisellä neuromoottorilla varustettu mobiilisiru tarjoaa Applen tähän mennessä parhaan suorituskyvyn. Se on täydellinen jokapäiväiseen moniajoon ja pystyy käsittelemään ammattiprojekteja, kuten korkearesoluutioisten valokuvien ja 4K-videoiden editointia.

Lisäksi M3 MacBook Prossa on upea Liquid Retina XDR -näyttö ProMotion 120 Hz:n virkistystaajuudella ja tuki laajalle P3-värialalle. Uusi Space Black -väritapa lisää hienostuneisuutta, kun taas Thunderbolt-portit, 8K HDMI-lähtö ja SD-korttipaikka varmistavat liitettävyysmahdollisuudet kaikkiin multimediatarpeisiisi.

Tehotehokkaan rakenteensa ansiosta MacBook Pro voi tuottaa poikkeuksellista suorituskykyä koko päivän ajan, olitpa sitten akkuvirralla tai verkkovirralla. Voit luottaa sen luotettavaan suorituskykyyn kaikissa ammatillisissa ja henkilökohtaisissa tehtävissäsi.

Usein kysytyt kysymykset

1. Mikä on uuden M3 MacBook Pron pääominaisuus?

Uuden M3 MacBook Pron pääominaisuus on sen parannettu suorituskyky uusimmalla M3-sirulla, joka tarjoaa 8-ytimisen prosessorin, 10-ytimisen GPU:n ja 16-ytimisen hermomoottorin.

2. Kuinka paljon voin säästää lähtötason M3 MacBook Prosta?

Voit säästää 150 dollaria lähtötason M3 MacBook Prossa, jonka hinta on pudonnut 1,599 1,449 dollarista XNUMX XNUMX dollariin.

3. Onko M1 MacBook Pron 3 Tt:n mallista alennusmyyntiä?

Kyllä, M1 MacBook Pron 3 teratavun malli on myös myynnissä 1,649 1,799 dollarilla, mikä on alempi kuin sen alkuperäinen hinta XNUMX XNUMX dollaria.

4. Mitkä ovat M3 MacBook Pron erottuvia ominaisuuksia?

M3 MacBook Prossa on upea Liquid Retina XDR -näyttö, ProMotion 120 Hz:n virkistystaajuus, Thunderbolt-portit, 8K HDMI-lähtö ja SD-korttipaikka. Se on myös tyylikäs Space Black -väri.