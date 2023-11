Esittelyssä Enhanced Pixel Camera App, jossa on jännittäviä uusia ominaisuuksia

By

Googlen tunnettu Pixel Camera -sovellus on saanut nykyaikaisen muutoksen, joka tarjoaa käyttäjille paremman valokuvaus- ja videokokemuksen. Uusimmassa uudelleensuunnittelussa on kätevä liukusäädin, joka mahdollistaa saumattoman siirtymisen valokuva- ja videotilojen välillä. Tämän liukusäätimen mukana käyttäjät löytävät uuden valokuva-/videoasetukset-painikkeen vasemmalta puolelta ja, yksinomaan Pixel 8 Prosta, Pro Controls -painikkeen oikealta.

Pixel Camera -sovelluksessa on nyt erittäin intuitiivinen käyttöliittymä, joka sisältää käyttäjien palautetta ja hyödyntää viimeisimpiä teknisiä edistysaskeleita. Vangitsitpa arvokkaita hetkiä upeilla valokuvilla tai kuvatessasi eloisia videoita, tämä päivitetty sovellus varmistaa äärimmäisen mukavuuden ja joustavuuden.

Valokuva-/videoasetukset-painikkeen käyttöönotto antaa käyttäjille mahdollisuuden mukauttaa kamera-asetuksiaan helposti. Yksinkertaisella napautuksella voit säätää vaivattomasti erilaisia ​​kameran asetuksia yksilöllisten mieltymystesi mukaan. Valotuksesta ja valkotasapainosta ruudukkoviivoihin ja ajastinasetuksiin Pixel Camera -sovellus antaa sinulle täydellisen hallinnan valokuvaus- ja videokokemuksestasi.

Pixel 8 Pro vie tämän kokemuksen askeleen pidemmälle lisäämällä Pro Controls -painikkeen. Tämä ainutlaatuinen ominaisuus tarjoaa ammattivalokuvaajille ja videokuvaajille edistyneitä asetuksia ja säätimiä, joiden avulla he voivat vangita henkeäsalpaavia hetkiä vertaansa vailla olevalla tarkkuudella ja luovuudella. Pixel 8 Pro varmistaa, että ammattilaisilla on työkalut, joita he tarvitsevat saavuttaakseen taiteellisen näkemyksensä manuaalisista tarkennuksista ja suljinajan säädöistä ammattitason videon muotoiluvaihtoehtoihin.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

1. Kuinka voin vaihtaa valokuva- ja videotilojen välillä Pixel Camera -sovelluksessa?

Voit vaihtaa valokuva- ja videotilojen välillä yksinkertaisesti käyttämällä Pixel Camera -sovelluksen uudistetussa käyttöliittymässä olevaa liukusäädintä. Liu'uta sitä haluamaasi tilaa kohti, niin kamerasi siirtyy välittömästi kyseiseen tilaan.

2. Voinko mukauttaa kameran asetuksia Pixel Camera -sovelluksessa?

Kyllä, päivitetty Pixel Camera -sovellus mahdollistaa kameran asetusten mukauttamisen. Napauttamalla Valokuva-/videoasetukset-painiketta voit käyttää useita vaihtoehtoja säätääksesi valotusta, valkotasapainoa, ruudukkoviivoja ja paljon muuta.

3. Mitkä ovat Pixel 8 Pron Pro-ohjaimet?

Pro Controls -ominaisuus, joka on yksinomaan Pixel 8 Prossa, tarjoaa edistyneitä asetuksia ja säätimiä, jotka on suunniteltu ammattivalokuvaajille ja videokuvaajille. Se sisältää manuaalisen tarkennuksen, suljinajan säädöt ja ammattitason videon muotoilun vaihtoehdot.

4. Onko uusittu Pixel Camera -sovellus saatavilla kaikissa Pixel-laitteissa?

Vaikka parannettu Pixel Camera -sovellus on saatavilla useimmissa Pixel-laitteissa, Pro Controls -ominaisuus on yksinomaan Pixel 8 Prossa. Muiden Pixel-mallien käyttäjät voivat silti nauttia päivitetyn sovelluksen parannetusta käyttöliittymästä ja toiminnoista.