PIENI HYVÄ KAKSIEN KENGÄN ESIKATSELUS: BI-SHOUJO KAuneuden ja kauhun sekoitus

Little Goody Two Shoes on tuleva tarinavetoinen kauhupeli, jossa bi-shoujo-estetiikka eurooppalaisessa kylässä. AstralShiftin kehittämä peli yhdistää Grimmin veljesten satujen elementtejä vihaisten kaupunkilaisten uhkaan ja lihaa syövien perhosten kauhun. Pelissä pelaajat ottavat Elisen roolin, kunnianhimoisen tytön, joka pyrkii rikastumaan ja paeta vaatimatonta elämäänsä.

PAX West 2023 -tapahtumassa esitelty demo antoi pelaajille mahdollisuuden tutustua salaperäiseen Kieferbergin kylään, navigoida vankityrmissä ja olla vuorovaikutuksessa kaupungin eri hahmojen kanssa. Pelissä on upeat elokuvat ja mukaansatempaavat tarinat, joissa keskitytään luomaan synkkä käänne perinteiseen satu-anime-seikkailuun. Eliisenä pelaajien on suoritettava päivittäisiä tehtäviä päivällä ja samalla paljastettava metsän synkimmät salaisuudet yöllä.

Yksi Little Goody Two Shoesin tärkeimmistä pelielementeistä on maineen hallinta. Pelaajien on seurattava mainettaan, jotta he eivät joutuisi "paholaiseen" ja joutuisi kohtaamaan siihen liittyviä noitarangaistuksia. Pelin avulla pelaajat voivat myös asettaa omia polkujaan, ratkaista pulmia ja rakentaa merkityksellisiä ihmissuhteita. Visuaalinen kieli on pelissä ratkaisevassa roolissa, sillä pelaajien on ratkaistava ympäristöpulmia ja hyödynnettävä ympäristöä.

Little Goody Two Shoes sisältää AstralShiftin kehittäjien käsin kuvitettua taidetta, joka säilyttää yhtenäisen estetiikan pelin unenomaisissa ja synkissä elementeissä. Demo esitteli pelin nostalgista anime-tyyliä ja mukaansatempaavaa kauhutunnelmaa, mikä teki siitä erottuvan konferenssin lattialla.

Vaikka julkaisupäivää ei ole vielä ilmoitettu, Little Goody Two Shoes näyttää lupaavalta kiehtovana roolipelinä, jossa on kiehtova sekoitus bi-shoujo-kauneutta ja kauhua.

Lähteet:

– Mutta miksi Tho? (lähdeartikkeli)