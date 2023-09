Lian Li O11D EVO XL: Muokattava ja monipuolinen PC-kotelo

By

Lian Li O11D EVO XL on taiwanilaisen komponenttiyrityksen Lian Li uusin tarjous. Ensiluokkaisista PC-koteloistaan ​​ja tuulettimistaan ​​tunnettu Lian Li on tehnyt yhteistyötä saksalaisen laitteistoarvioijan der8auerin kanssa luodakseen suuren kotelon, joka tarjoaa laajan valikoiman ominaisuuksia ja mukautusvaihtoehtoja.

Mitat (S) 522 mm x (L) 304 mm x (K) 531.9 mm, O11D EVO XL on suurennettu malli edellisestä O11D EVO:sta. Se tukee erikokoisia emolevyjä, mukaan lukien E-ATX, ATX, Micro-ATX ja Mini-ITX. Kotelossa on teräsrunko, 4.0 mm:n karkaistu lasipaneeli ja alumiinikorosteet.

Yksi O11D EVO XL:n erottuvista ominaisuuksista on sen tuki nestejäähdytykselle. Siihen mahtuu jopa kolme 420 mm:n jäähdytintä, jotka voidaan asentaa kotelon ylä-, sivu- tai alaosaan. Lisäksi kotelon pakoputkeen voidaan liittää yksi 120 mm jäähdytin. Emolevyn alusta on korkeussäädettävä, mikä mahdollistaa nestejäähdytysjärjestelmien kätevän asennuksen ja säätämisen.

Kaapelinhallinta on myös prioriteetti O11D EVO XL:n suunnittelussa. Kotelossa on hihnat, jotka pitävät kaikki johdot piilossa emolevyn takana, mikä varmistaa puhtaan ja järjestyksessä olevan sisustuksen.

O11D EVO XL:ssä on runsaasti säilytysvaihtoehtoja. Emolevykelkan takana on kolme 2.5 tuuman SSD-paikkaa ja kaksi pyöritettävää asemakehikkoa, jotka tukevat jopa neljää 2.5 tuuman tai 3.5 tuuman tallennusasemaa. Asemakoteloissa on valmiiksi ohjatut virta- ja SATA-liitännät helpottamaan asennusta.

O11D EVO XL tarjoaa joustavuutta suunnassaan. Vaikka se on oletuksena oikeakätinen, kotelo voidaan kääntää täysin päinvastaiseksi käyttäjille, jotka haluavat vasemmalle suunnatun esittelyrakenteen. Kotelossa on myös uusittu GPU:n putoamisenestokiinnike, joka tukee suuria näytönohjainkortteja, sekä työkaluttomat GPU-kiinnikkeet, jotka kiinnittävät PCIe-laajennuspaikan kannet magneettisesti.

Kaiken kaikkiaan Lian Li O11D EVO XL on erittäin muokattavissa oleva PC-kotelo, joka keskittyy nestejäähdytykseen ja kaapelien hallintaan. Sen tuki useille jäähdyttimille, säädettävä emolevyn lokero ja runsaasti säilytysvaihtoehtoja tekevät siitä parhaan valinnan harrastajille, jotka haluavat rakentaa tehokkaan ja hyvin organisoidun järjestelmän.

