Uudet LG SMART -näytöt parannetuilla tuottavuutta ja liitettävyyttä lisäävillä ominaisuuksilla

LG Electronics on äskettäin esitellyt uusimman SMART-näyttömallistonsa vuodelle 2023. Uusien julkaisujen joukossa ovat 32SR50F- ja 27SR50F-mallit, jotka ovat nyt ostettavissa. Nämä näytöt on suunniteltu parantamaan tuottavuutta ja tarjoamaan saumattomia yhteyksiä, ja ne on suunniteltu vastaamaan etätyön ja viihteen suoratoiston muuttuviin tarpeisiin.

Yksi näiden näyttöjen huomattavista ominaisuuksista on niiden korkean suorituskyvyn IPS-näytöt, jotka tukevat HDR 10:tä ja tarjoavat parannetun kuvan eloisuuden ja laadun. Osallistuitpa virtuaalisiin kokouksiin tai vain selaat verkkoa, näiden 1080p-näyttöjen parannetut visuaalit parantavat katselukokemustasi. 27-tuumainen malli, jossa on lähes reunaton muotoilu, lisää ripauksen tyylikästä ja minimalistista estetiikkaa mihin tahansa työtilaan.

LG:n webOS 23 -alustalla toimivat SMART-näytöt tarjoavat helpon ja kätevän pääsyn erilaisiin suoratoistosovelluksiin ja henkilökohtaisiin katselusuosituksiin webOS Hubin kautta. Erityisen kiehtova on Home Board -ominaisuus, joka tarjoaa personoidut urheiluprofiilit ja mukautettavat urheilupalvelukortit. Urheilun harrastajat voivat pysyä ajan tasalla suosikkiliigoistaan, tulevista peleistään ja tärkeistä tilastoista. Näytöissä on myös LG Mood Music -toiminto, joka toimii henkilökohtaisena DJ:nä luomalla soittolistoja käyttäjän musiikillisten mieltymysten perusteella.

Tuottavuuteen keskittyville LG SMART -näytöt on varustettu sisäänrakennetulla LG Home Office -ohjelmistolla. Nämä näytöt tukevat erilaisia ​​tuottavuusohjelmia, kuten Microsoft 365:tä ja Google-kalenteria, ja parantavat työnkulun tehokkuutta. Lisäksi ne helpottavat sisällön jakamista älylaitteista AirPlay 2:n ja Miracastin kautta, mikä eliminoi suoran PC-yhteyden tarpeen.

Lisäksi nämä näytöt toimivat älykkään kodin hubeina, jotka ovat yhteensopivia LG:n ThinQ Home Hubin kanssa. Käyttäjät voivat kätevästi valvoa ja hallita IoT-yhteensopivia kodinkoneita, kuten jääkaappeja ja pesukoneita, ThinQ-sovelluksen kautta. Tämä integrointi muuttaa näytöt yhdistetyn kodin keskusohjauspisteiksi.

Tuotteen tiedot:

– LG SMART -näyttö (32SR50F)

– Koko/resoluutio: 31.5 tuumaa / FHD (1,920 1080 x XNUMX XNUMX)

– Väriskaala: sRGB 99%, NTSC 72%

– HDR: HDR 10

- Virkistystaajuus / vasteaika: 60 Hz / 8 ms

– Liitäntä: USB Type-C, HDMI (x2), USB 2.0 (x2), Wi-Fi, Bluetooth

- Kaiutin: 5W (x2)

– Älykäs ominaisuus/palvelu: webOS 23, Microsoft Office, Voice Assistant (LG ThinQ, Alexa), mobiililähetys/peilaus (AirPlay 2 / ScreenShare)

– Lisävaruste: HDMI / valkoinen kaukosäädin

– LG SMART -näyttö (27SR50F)

– Koko/resoluutio: 27 tuumaa / FHD (1,920 1080 x XNUMX XNUMX)

– Väriskaala: sRGB 99%, NTSC 72%

– HDR: HDR 10

- Virkistystaajuus / vasteaika: 60 Hz / 14 ms

– Liitäntä: HDMI (x2), USB 2.0 (x2), Wi-Fi, Bluetooth

- Kaiutin: 5W (x2)

– Älykäs ominaisuus/palvelu: webOS 23, Microsoft Office, Voice Assistant (LG ThinQ, Alexa), mobiililähetys/peilaus (AirPlay 2 / ScreenShare)

– Lisävaruste: HDMI / valkoinen kaukosäädin

Malli 32SR50F on ostettavissa hintaan 229 dollaria, kun taas malli 27SR50F on saatavana vain 199 dollarilla. Molemmilla malleilla on 1 vuoden osien ja työn takuu.

FAQ:

K: Mitkä ovat LG SMART -näyttöjen erottuvat ominaisuudet?

V: LG SMART -näytöt tarjoavat korkean suorituskyvyn näyttöjä HDR 10 -tuella, sisäänrakennetun LG Home Office -ohjelmiston tuottavuuden lisäämiseksi, sisällön jakamisominaisuuksia ja älykkään kodin keskittimen toimintoja.

K: Mikä on 32SR50F- ja 27SR50F-mallien hinta?

V: 32SR50F:n hinta on 229 dollaria, kun taas 27SR50F on saatavana hintaan 199 dollaria.

K: Onko näytöillä takuu?

V: Kyllä, molemmilla malleilla on 1 vuoden osien ja työn takuu.