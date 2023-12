Lexington Charity League hakee julkista apua ylläpitääkseen yhteisön toimintaa

By

Arvostettu Lexington Charity League on pyrkinyt ylläpitämään elintärkeää yhteisöllisyyttään ja pyytänyt yleisöltä tukea. Meneillään olevan pandemian asettamista haasteista huolimatta liiga on edelleen sitoutunut tehtäväänsä auttaa yhteisön lapsia ja on päättänyt tehdä vahvan paluun vuonna 2024 ja luoda vankan taloudellisen perustan.

COVID-19-epidemiaan liittyvien ennennäkemättömien olosuhteiden vuoksi vuodesta 1935 lähtien aktiivinen liiga ei ole pystynyt isännöimään vuotuista lippulaivatapahtumaansa, Lomatalo ja Holiday Shoppes, vuodesta 2019 lähtien. Tämän välttämättömän varainkeruun peruuntuminen mukana on aiheuttanut merkittävän taloudellisen takaiskun organisaatiolle.

Presidentti Tina Royal korosti liigan horjumatonta omistautumista paikallisten lasten auttamiseen, jotka muuten joutuisivat ilman välttämättömiä resursseja. Sosiaalityöntekijät ja kouluohjaajat ovat luottaneet liigaan jo vuosia yhteiskunnan lasten perustarpeiden täyttämisessä.

Nyt enemmän kuin koskaan Lexington Charity League pyytää anteliaiden henkilöiden ja organisaatioiden apua varmistaakseen ohjelmiensa jatkuvuuden. Osallistumalla yhteisön jäsenillä voi olla keskeinen rooli haavoittuvien lasten elämän kirkastamisessa. Lahjoitukset antavat liigalle mahdollisuuden tarjota tarvittavaa tukea, mukaan lukien ruokaa, vaatteita, koulutusresursseja ja terveydenhuoltopalveluita.

Liiga on edelleen optimistinen tulevaisuuden suhteen ja aikoo nousta vahvempana tästä haastavasta kaudesta. Yhdessä kokoontumalla yhteisö voi auttaa Lexington Charity League -järjestöä menestymään ja varmistaa, että Lexingtonin lapset saavat ansaitsemansa hoidon ja tuen. Yhdistäkäämme kädet ja saakaamme aikaan muutos näiden nuorten ihmisten elämään, mikä tasoittaa tietä valoisammalle tulevaisuudelle kaikille.