Uusi osuustoiminnallinen kauhupeli tappava yritys ylittää 100,000 XNUMX pelaajaa

Uusimmassa hittipelissä, Lethal Companyssa, odottaa jännittävä ja jäähdyttävä kokemus, kun se juhlii yli 100,000 23 samanaikaisen pelaajan merkittävän virstanpylvään saavuttamista. Tämä Zeekerssin kehittämä yhteistoiminnallinen kauhupeli on nostanut aaltoja peliyhteisössä sen jälkeen, kun se julkaistiin Steam Early Accessissa XNUMX. lokakuuta.

Lethal Company vie pelaajat tuskalliselle matkalle hylättyjen kuuiden halki, jossa heidän on etsittävä resursseja kohdatessaan käsittämättömiä kauhuja. Yhtiön sopimustyöntekijänä pelaajien tehtävänä on kerätä romua yrityksen voittokiintiöiden täyttämiseksi. Heidän on kuitenkin oltava aina varuillaan, sillä pelin alkuperä kauhunimikkeenä varmistaa, että vaara piilee joka kulman takana.

Lethal Companyn menestys johtuu sen mukaansatempaavan pelattavuuden ja säännöllisten päivitysten ansioista. Zeekerss on tarjonnut ahkerasti uutta sisältöä ja jatkuvasti parantanut pelikokemusta lisäväkijoukoilla, esineillä ja ominaisuuksilla. Tämä sitoutuminen parantamiseen on resonoinut pelaajien keskuudessa, mikä on johtanut pelin suosion kasvuun.

Steam-käyttäjät ovat ylistäneet Lethal Companya räjähdysmäisesti, mistä on osoituksena sen "ylivoimaisen positiivinen" luokitus alustalla. Pelaajat pitävät erityisen paljon pelin mukaansatempaavasta pelisilmukasta ja säännöllisistä päivityksistä, jotka pitävät kokemuksen tuoreena ja jännittävänä. Palautetta ja tukea antavan vahvan yhteisön ansiosta Lethal Companyn mahdollisuudet ovat rajattomat.

Olitpa kokenut pelaaja tai uusi peli, IGN:llä on kattava opas, joka auttaa sinua navigoimaan Lethal Companyn petollisessa maailmassa. Valmistaudu loputtomiin jännityksiin, selkäpiitä kiehtoviin hetkiin ja unohtumattomaan yhteistyöhön perustuvaan kauhupelikokemukseen.

FAQ

1. Voinko pelata Lethal Companya yksin?

Kyllä, Lethal Companya voi soittaa yksin, mutta se on suunniteltu yhteistyökokemukseksi.

2. Onko Lethal Company saatavilla muille alustoille kuin Steamille?

Toistaiseksi Lethal Company on saatavilla vain Steamissä. Muiden alustojen julkaisuista ei ole virallisia ilmoituksia.

3. Onko tulossa lisää päivityksiä tulevaisuudessa?

Ehdottomasti! Kehittäjä Zeekerss on ilmaissut sitoutuneensa julkaisemaan säännöllisesti päivityksiä parantaakseen peliä ja sisällyttääkseen pelaajien palautteen.

4. Voinko mukauttaa hahmoni ja laivani Lethal Companyssa?

Kyllä, Lethal Company tarjoaa pukujen räätälöintiä ja alusten koristeluvaihtoehtoja pelaajille, jotta he voivat muokata pelin sisäistä kokemustaan.

Lähteet:

