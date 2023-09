League of Legends Players pettynyt Blue Essence Emporiumiin

By

League of Legends -pelaajat odottivat innokkaasti Blue Essence Emporiumin paluuta ja toivoivat mielekkäitä palkintoja, joihin he voisivat käyttää keräämänsä Blue Essencen. Emporiumin toteutus on kuitenkin jättänyt monet fanit pettyneiksi tarjolla olevan sisällön puutteeseen.

Blue Essence, League of Legendsin valuutta, kerääntyy, kun pelaajat ovat saaneet kaikki mestarit. Blue Essencen avulla voi ostaa riimusivuja, nimenmuutoksia ja muutamia muita pieniä vaihtoehtoja, mutta monilla pelaajilla on liikaa tätä valuuttaa ja rajallisia tapoja käyttää sitä.

Blue Essence Emporiumin piti ratkaista tämä ongelma tarjoamalla pelaajille houkuttelevia palkintoja, jotka voitiin ostaa käyttämällä heidän hamstraamaansa Blue Essenceä. Vaikka Riot Games lupasi parannuksia, pelaajat kokevat, että Emporium on jäänyt odotuksista alle ja tarjoaa vielä vähemmän vaihtoehtoja kuin ennen taukojaan.

Osa pettymyksistä johtuu mysteerikuvakkeen ja osastolla olevien ihoarkkujen sekä rajoitetun erän kromien puuttumisesta. Lisäksi itse Emporiumiin pääsy osoittautui haasteeksi monille pelaajille sen julkaisun yhteydessä.

On syytä huomata, että pelaajat toivoivat enemmän palkintoja Jhinin kalliista "Cosmic Erasure" -skinistä johtuvan kiistan jälkeen. Monet pitkäaikaiset pelaajat kaipasivat tyydyttäviä palkintoja ilman, että heidän oli kulutettava ylimääräistä rahaa.

Näistä turhautumisesta huolimatta pelaajat ilmaisivat enemmän pettymystä kuin vihaa Riot Gamesia kohtaan. He vain halusivat tavan käyttää valuuttaa, jonka he olivat ansainneet vuosien pelille omistautuneella.

Riot Games ei ole vielä ilmoittanut, tehdäänkö Blue Essence Emporiumin sisältöön muutoksia pelaajien palautteen perusteella. Kuten nykyään tapahtuu kahdesti vuodessa, fanit toivovat, että Emporiumin tulevat iteraatiot tarjoavat houkuttelevampia vaihtoehtoja heidän kertyneelle Blue Essencelle.

Lähteet:

– [Carver Fisher – Dexerto](https://www.dexerto.com/league-of-legends/league-of-legends-players-disappointed-with-blue-essence-emporium-1653480)