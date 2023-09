James Webbin avaruusteleskooppi on saattanut löytää hycean-maailman

James Webbin avaruusteleskooppia (JWST) käyttävä uusi tutkimus ehdottaa hyceanplaneettojen olemassaoloa - planeettatyyppiä, jolla voi mahdollisesti olla ulkomaalaista elämää. Hycean-planeetoille on ominaista lämmin, satojen kilometrien syvä meri, paksu vety- ja vesirikas ilmakehä eikä maanosia. Vaikka näitä planeettoja on oletettu pitkään, JWST saattoi havaita sellaisen ensimmäistä kertaa.

Näiden planeettojen uskotaan olevan yleisiä supermailla, jotka ovat planeettoja, joiden massa ja koko on suurempi kuin Maa. Niitä tavataan usein kiertämässä punaisia ​​kääpiötähtiä, jotka tunnetaan voimakkaista auringonpurkausistaan. Hyceanplaneettojen voimakas pintapainovoima saattaa kuitenkin antaa niille mahdollisuuden säilyttää suuri osa alkuperäisestä vety- ja heliumilmakehästä, mikä tekee niistä sopivia ympäristöjä muukalaiselle elämälle.

Kyseinen planeetta on K2-18 b, joka sijaitsee 120 valovuoden päässä Maasta. Sen massa on lähes 9 kertaa Maan massa ja säde lähes 3 kertaa suurempi. JWST:n tämän planeetan havainnot ovat paljastaneet voimakkaita metaanin ja hiilidioksidin merkkejä sen ilmakehässä, mikä on yhdenmukainen hycean-maailman ominaisuuksien kanssa. Näiden kaasujen läsnäolo tukee edelleen asumiskelpoisuutta.

Tutkimuksessa löydettiin myös vihjeitä dimetyylisulfidiksi (DMS) kutsutusta kemikaalista K2-18 b:n ilmakehässä. Maapallolla DMS:ää tuottavat pääasiassa mikrobit meressä, kuten kasviplankton. Vaikka tämä voi olla mahdollinen biosignatuuri, tiedot eivät tällä hetkellä ole vakuuttavia, ja lisähavaintoja tarvitaan sen läsnäolon vahvistamiseksi.

Tulevat havainnot JWST:n Mid-InfraRed Instrument (MIRI) -instrumentilla ja muilla instrumenteilla suoritetaan saadakseen lisää tietoa K2-18 b:n ilmakehästä ja etsimään lisätodisteita DMS:stä. Nämä löydöt tarjoavat jännittävän mahdollisuuden löytää lisää hycean maailmoja ja mahdollisesti löytää muukalaista elämää niiden laajoista valtameristä.

Lähde: Nikku Madhusudhan et al. "Hiilipitoisia molekyylejä mahdollisessa hycean-ilmakehässä." Esitelty The First Year of JWST Science Conferencessa (2023)