Vuorokausirytmin merkitys urheilusuorituksessa, hormonaalisessa säätelyssä ja immuunijärjestelmän toiminnassa

By

Äskettäin Heliyonissa julkaistu katsaus korostaa vuorokausirytmin (CR) merkitystä urheilusuorituksessa ja sen taustalla olevia mekanismeja. Tutkimus tutkii myös CR:n roolia immuunijärjestelmän toiminnassa, endokriinisessä homeostaasissa ja sukupuolieroissa.

Vuorokausirytmit ovat päivittäisiä muutoksia biologisessa ja käyttäytymistoiminnassa, jotka johtuvat organismin luonnollisesta kyvystä synkronoida ympäristön 24 tunnin valon ja pimeyden syklin kanssa. Näitä rytmejä säätelee kehon biologinen kello, joka ohjaa erilaisia ​​​​näkökohtia, kuten unijaksoja ja kehon lämpötilaa.

Suprakiasmaattinen tuma (SCN) toimii keskushermoston sydämentahdistimena ihmisillä. Se koordinoi toimintoja, kuten hermosolujen aktivaatiota, hormonien tuotantoa ja lämpötilan vaihteluita aurinkoajan mukaan. Nämä rytmiset värähtelyt vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme ja vaikuttavat tapoihimme ja käyttäytymiseemme.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että optimaaliset biologiset rytmit liittyvät parantuneeseen reaktioaikaan, henkiseen suorituskykyyn, keskilämpötilaan ja lihasten suorituskykyyn urheilijoilla.

Hormonaalinen vaste CR:lle on myös ratkaisevassa roolissa urheilusuorituksessa. Hormonit, kuten kortisoli ja testosteroni, vaihtelevat koko päivän, ja ne ovat korkeampia aamulla ja ennen nukkumaanmenoa. Nämä hormonaaliset muutokset voivat vaikuttaa urheilulliseen suorituskykyyn, mikä johtaa joko parantuneisiin tai epätyydyttäviin tuloksiin.

Tämä tutkimus tarjoaa kattavan yleiskatsauksen CR:n roolista urheilutoiminnassa. Siinä tarkastellaan olemassa olevaa kirjallisuutta taustalla olevien mekanismien selvittämiseksi ja tutkitaan vastavuoroista suhdetta CR:n, endokriinisen homeostaasin ja sukupuolierojen välillä. Tutkimus korostaa myös vuorokausikellon ainutlaatuista roolia fyysisessä suorituskyvyssä ja immuunijärjestelmän toiminnassa.

Tulokset viittaavat siihen, että yksilön ruumiinlämpö on alhaisin aamulla ja nousee asteittain päivän aikana. Kohonnut ruumiinlämpö suosii hiilihydraattien käyttöä energianlähteenä rasvan sijaan.

Urheilusuorituksen avainindikaattoreiden optimaalinen suorituskyky havaitaan tyypillisesti iltapäivällä. Iltatoiminta tapahtuu sattumanvaraisesti kehon ydinlämpötilan huipulla.

Muut tekijät, kuten ravitsemustila, joustavuus, unen inertia, harjoitusajat, testijaksojen välinen aika, fysiologiset vasteet ja motivaatio, vaikuttavat myös CR:n rooliin harjoituksen suorituskyvyssä.

Endokriiniset rytmit ja CR ovat tiiviisti kietoutuneet toisiinsa, ja sisäinen kello vaikuttaa siihen, miten keho reagoi ympäristötekijöihin. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että vuorokausikello säätelee tiukasti immuunivastetta, ja CR vaikuttaa jatkuvaan immuunisoluliikenteen muutoksiin veressä.

Uni on urheilijoille elintärkeää, sillä riittämätön uni on yhdistetty suurempaan loukkaantumisriskiin. Unen aikana vapautuvalla kasvuhormonilla on ratkaiseva rooli kudosten uudistamisessa ja palautumisessa.

Vaikka nykyisessä katsauksessa ei tutkittu CR:n vaikutusten taustalla olevia erityisiä signalointireittejä tai molekyylimekanismeja, se korostaa lisätutkimuksen tarvetta näillä aloilla. Lisäksi tutkimuksissa tulisi tutkia erilaisia ​​koulutusmalleja ja tutkia ravitsemuksellisten interventioiden vaikutusta CR:ään sopivilla mittausmenetelmillä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että yksilön kronotyyppi ja harjoittelu tiettyinä vuorokaudenaikoina voivat vaikuttaa merkittävästi fyysiseen suorituskykyyn. Vuorokausirytmin roolin ymmärtäminen urheilusuorituksessa, hormonaalisessa säätelyssä ja immuunijärjestelmän toiminnassa voi tarjota arvokkaita oivalluksia niin urheilijoille kuin valmentajillekin.

Lähde: Narratiivinen katsaus: Vuorokausirytmin rooli urheilusuorituskykyyn, hormonaaliseen säätelyyn, immuunijärjestelmän toimintaan ja vammojen ehkäisyyn urheilijoilla. Heliyon 9(9).