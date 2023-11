Onko Walmart maailman ykkönen?

By

Onko Walmart maailman suurin jälleenmyyjä?

Vähittäiskaupan alalla harvat nimet ovat yhtä tunnistettavia kuin Walmart. Amerikkalaisesta monikansallisesta vähittäiskauppayrityksestä on tullut tuttu nimi, ja sen kaikkialla esiintyvä sininen ja keltainen logo koristaa lukemattomia myymälää. Mutta onko Walmart todella maailman ykköskauppias? Syvetään tosiasioita ja lukuja selvittääksemme.

Numerot puhuvat puolestaan

Walmartin pelkkä koko ja maailmanlaajuinen kattavuus ovat kiistatta vaikuttavia. Vähittäiskaupan jättiläisellä on yli 11,500 27 myymälää 2.3 maassa, ja se työllistää hämmästyttävät 500 miljoonaa työntekijää maailmanlaajuisesti. Sen vuotuinen liikevaihto on jatkuvasti vähittäiskaupan korkeimpien joukossa, ylittäen viime vuosina XNUMX miljardia dollaria. Nämä luvut asettavat Walmartin varmasti merkittäväksi toimijaksi maailmanlaajuisessa vähittäiskaupassa.

FAQ:

K: Mitä "vähittäiskauppa" tarkoittaa?

V: Vähittäiskaupalla tarkoitetaan tavaroiden tai palveluiden myyntiä kuluttajille, tyypillisesti fyysisten liikkeiden tai verkkoalustojen kautta.

K: Mitä "tulot" tarkoittaa?

V: Tulot ovat yrityksen liiketoiminnallaan, kuten tuotteiden tai palveluiden myynnillä, kertynyt kokonaisrahoitus.

Kilpailu ja sijoitukset

Vaikka Walmartin koko ja liikevaihto ovat vaikuttavia, se kohtaa kovaa kilpailua muiden vähittäiskaupan jättiläisten taholta. Esimerkiksi Amazon on nopeasti kasvanut valtavaksi voimaksi vähittäiskaupan alalla. Amazon on hallitseva asemansa sähköisessä kaupankäynnissä ja monipuolisella tuotetarjouksellaan, joten se on nappannut Walmartin kantapäät ykkössijalle.

Erilaiset sijoitukset, kuten Fortune Global 500, antavat tietoa maailman suurimmista yrityksistä. Vaikka Walmart on jatkuvasti varmistanut huippusijoituksen, on tärkeää huomata, että sijoitukset voivat vaihdella käytetyistä kriteereistä riippuen. Tekijät, kuten liikevaihto, voitto ja markkina-arvo, vaikuttavat kaikki yrityksen sijoitukseen.

K: Mikä on "markkina-arvo"?

V: Markkina-arvolla tarkoitetaan yrityksen ulkona olevien osakkeiden kokonaisarvoa. Se lasketaan kertomalla senhetkinen osakekurssi ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä.

Yhteenveto

Vaikka Walmartin maailmanlaajuinen läsnäolo, liikevaihto ja markkina-asema ovat epäilemättä vaikuttavia, se, onko sillä maailman ykköskauppiaan titteli, on subjektiivista ja riippuu useista tekijöistä. Vähittäiskaupan maisema kehittyy jatkuvasti uusien toimijoiden ilmaantuessa ja nykyisten mukautuessa muuttuviin kuluttajien tarpeisiin. Sijoituksista riippumatta Walmartin vaikutusta vähittäiskauppaan ei voida aliarvioida, ja sen jatkuva menestys on osoitus sen kyvystä vastata miljoonien asiakkaiden tarpeisiin maailmanlaajuisesti.