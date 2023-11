By

Onko Walmart edelleen maailman suurin yritys?

Globaalin liiketoiminnan jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä voi olla haastavaa seurata, mitkä yritykset ovat koon ja tulojen kärkisijoilla. Walmart on useiden vuosien ajan ollut synonyymi maailman suurimmalle yritykselle. Viimeaikainen kehitys on kuitenkin herättänyt kysymyksiä siitä, onko tämä vähittäiskaupan jättiläinen edelleen hallussaan.

Walmart, jonka Sam Walton perusti vuonna 1962, on ollut pitkään hallitseva voima vähittäiskaupassa. Laajan myymäläverkostonsa ja vahvan verkkoläsnäolonsa ansiosta yritys on jatkuvasti tuottanut valtavia tuloja. Sen kyky tarjota laaja valikoima tuotteita kilpailukykyiseen hintaan on tehnyt siitä kuluttajien suosikin maailmanlaajuisesti.

Viime vuosina teknologian ja sähköisen kaupankäynnin nousu on kuitenkin johtanut uusien kilpailijoiden syntymiseen globaalilla liiketoiminnalla. Yksi tällainen kilpailija on Amazon, Jeff Bezosin vuonna 1994 perustama verkkokaupan jättiläinen. Innovatiivisuuteen ja asiakastyytyväisyyteen keskittyneenä Amazonista on nopeasti kasvanut valtava kilpailija Walmartille.

Markkina-arvolla, joka on yrityksen ulkona olevien osakkeiden kokonaisarvo, Amazon ohitti Walmartin vuonna 2015. Tämä virstanpylväs merkitsi merkittävää muutosta liiketoimintaympäristössä, mikä osoitti sähköisen kaupankäynnin ja digitaalisen talouden kasvavaa vaikutusta.

Vaikka Walmart on edelleen liikevaihdon kärjessä, yli 500 miljardin dollarin vuotuisella liikevaihdolla, ero näiden kahden yrityksen välillä on kaventunut. Amazonin liikevaihto on kasvanut tasaisesti, mikä johtuu sen monipuolisesta tuote- ja palveluvalikoimasta, mukaan lukien pilvilaskenta ja suoratoistoalustat.

FAQ:

K: Mikä on markkina-arvo?

V: Markkina-arvo, jota usein kutsutaan markkina-arvoksi, on yrityksen ulkona olevien osakkeiden kokonaisarvo. Se lasketaan kertomalla osakkeen nykyinen hinta ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärällä.

K: Miten tuotto eroaa markkina-arvosta?

V: Tulot viittaavat yrityksen liiketoiminnastaan, kuten tuotteiden tai palveluiden myynnistä, kerryttämän rahan kokonaismäärään. Markkina-arvo puolestaan ​​edustaa yrityksen ulkona olevien osakkeiden kokonaisarvoa ja on indikaattori sen kokonaisarvosta osakemarkkinoilla.

K: Onko Walmartilla edelleen enemmän fyysisiä kauppoja kuin Amazonilla?

V: Kyllä, Walmartilla on edelleen merkittävä etu Amazoniin verrattuna fyysisen myymälän läsnäolon suhteen. Walmartilla on tuhansia myymälöitä maailmanlaajuisesti, kun taas Amazon toimii pääasiassa verkossa. Amazon on kuitenkin laajentanut fyysistä läsnäoloaan yritysostojen ja Amazon Go -myymälöiden avaamisen kautta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka Walmart on pitkään pitänyt hallussaan maailman suurimman yrityksen titteliä, sähköisen kaupankäynnin nousu ja Amazonin nouseminen valtavaksi kilpailijaksi ovat haastaneet sen määräävän aseman. Vaikka Walmart on edelleen johtava liikevaihdolla mitattuna, Amazonin nopea kasvu ja markkina-arvo osoittavat muuttuvan maiseman globaalilla liiketoiminta-areenalla. Vain aika näyttää, pystyykö Walmart säilyttämään asemansa huipulla vai saavuttaako Amazon lopulta valtaistuimen.