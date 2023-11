Onko Walmart edelleen amerikkalaisten omistuksessa?

Viime vuosina on käyty kasvavaa keskustelua Walmartin, yhden maailman suurimmista vähittäiskaupan yrityksistä, omistuksesta. Sen massiivisen läsnäolon ja maailmanlaajuisen ulottuvuuden ansiosta monet ovat kyseenalaistaneet, voidaanko Walmartia edelleen pitää amerikkalaisena omistamana yrityksenä. Syvennytään yksityiskohtiin ja valaistaan ​​tätä asiaa.

Sam Waltonin vuonna 1962 perustamalla Walmartilla on kiistatta syvät juuret Yhdysvalloissa. Yritys aloitti pienenä halpamyymälänä Arkansasissa ja laajeni nopeasti koko maahan, jolloin siitä tuli amerikkalaisen kapitalismin symboli. Walmartin menestyksen kasvaessa myös sen kansainväliset tavoitteet kasvoivat. Nykyään vähittäiskaupan jättiläinen toimii 27 maassa ja työllistää miljoonia ihmisiä maailmanlaajuisesti.

Vaikka Walmartin laajentuminen Amerikan rajojen ulkopuolelle on johtanut merkittävään kansainväliseen läsnäoloon, on tärkeää huomata, että yrityksen pääkonttori on edelleen Yhdysvalloissa. Waltonin perhe, Sam Waltonin jälkeläiset, omistaa edelleen huomattavan omistusosuuden yrityksestä. Itse asiassa heitä pidetään yhtenä maailman rikkaimmista perheistä, suurelta osin Walmart-osakkeidensa ansiosta.

FAQ:

K: Onko Walmartilla ulkomaalaista omistusta?

V: Vaikka Walmart on laajentunut maailmanlaajuisesti, se on edelleen amerikkalainen yritys. Suurin osa sen osakkeista on Waltonin perheen hallussa, joka on Yhdysvaltain kansalaisuus.

K: Kuinka paljon Walmartista Waltonin perhe omistaa?

V: Waltonin perhe omistaa noin 50 % Walmartin osakkeista, joten he ovat yhtiön suurimmat osakkeenomistajat.

K: Maksaako Walmart veroja Yhdysvalloissa?

V: Koska Walmart on yhdysvaltalainen yritys, se on Yhdysvaltain verolakien alainen, ja se maksaa veroja maassa syntyneistä voitoistaan.

K: Ovatko kaikki Walmart-tuotteet valmistettu Yhdysvalloissa?

V: Ei, Walmart hankkii tuotteita eri maista ympäri maailmaa. Vaikka sillä on amerikkalaisia ​​tuotteita, merkittävä osa sen varastosta valmistetaan ulkomailla.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka Walmart on laajentanut toimintaansa maailmanlaajuisesti, se on edelleen amerikkalainen yritys. Waltonin perheen merkittävä omistusosuus ja yhtiön pääkonttori Yhdysvalloissa vahvistavat sen amerikkalaisia ​​juuria. On kuitenkin tärkeää tunnustaa, että Walmartin ulottuvuus ulottuu kauas Yhdysvaltojen rajojen ulkopuolelle, mikä tekee siitä todella maailmanlaajuisen vähittäiskaupan voimanpesän.