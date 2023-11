Onko Walmart rikkaampi kuin Amazon?

Vähittäiskaupan jättiläisten maailmassa erottuu kaksi nimeä: Walmart ja Amazon. Nämä yritykset ovat mullistaneet ostotapamme tarjoten mukavuutta ja kilpailukykyiset hinnat. Mutta kun on päätettävä, kumpi näistä vähittäiskaupan behemoteista on rikkaampi, vastaus ei ole niin suoraviivainen kuin miltä se saattaa näyttää.

Sam Waltonin vuonna 1962 perustamalla Walmartilla on pitkäaikainen maine maailman suurimpana jälleenmyyjänä. Walmartilla on yli 11,000 27 myymälää XNUMX maassa, ja sillä on merkittävä fyysinen läsnäolo. Se tarjoaa laajan valikoiman tuotteita päivittäistavaroista elektroniikkaan, ja sillä on uskollinen asiakaskunta.

Toisaalta Jeff Bezosin vuonna 1994 perustama Amazon aloitti verkkokirjakaupana ja on sittemmin kasvanut maailmanlaajuiseksi verkkokaupan jättiläiseksi. Amazon on häirinnyt perinteistä vähittäiskauppaa tarjoamalla laajan tuotevalikoiman sekä nopean ja luotettavan toimituksen. Se on myös monipuolistanut liiketoimintaansa ja ryhtynyt käyttämään pilvipalveluita, suoratoistopalveluita ja paljon muuta.

Tuloissa Walmart on jatkuvasti päihittänyt Amazonin. Tilivuonna 2020 Walmartin liikevaihto oli 524 miljardia dollaria, kun taas Amazonin liikevaihto oli 386 miljardia dollaria. On kuitenkin tärkeää huomata, että tulot eivät yksin määritä yrityksen kokonaisvarallisuutta.

Mitä tulee markkina-arvoon, joka on yrityksen ulkona olevien osakkeiden kokonaisarvo, Amazon ottaa johtoaseman. Lokakuussa 2021 Amazonin markkina-arvo oli noin 1.6 biljoonaa dollaria, mikä tekee siitä yhden maailman arvokkaimmista yrityksistä. Vertailun vuoksi Walmartin markkina-arvo oli noin 400 miljardia dollaria.

FAQ:

K: Mitä tulot ovat?

V: Tulot viittaavat yrityksen liiketoiminnastaan, kuten tuotteiden tai palveluiden myynnistä, kerryttämän rahan kokonaismäärään.

K: Mikä on markkina-arvo?

V: Markkina-arvo, joka tunnetaan myös nimellä markkina-arvo, on yrityksen ulkona olevien osakkeiden kokonaisarvo. Se lasketaan kertomalla osakkeen nykyinen hinta ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka Walmart ohittaa Amazonin tulojen suhteen, Amazonin markkina-arvo tekee siitä rikkaamman yrityksen. Molemmilla yrityksillä on vahvuutensa ja ne hallitsevat edelleen vähittäiskauppaa omalla tavallaan.