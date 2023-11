Ovatko Walmart Plus ja Sam's Club Plus samat?

Vähittäiskaupan maailmassa Walmart ja Sam's Club ovat kaksi näkyvää nimeä, joista on tullut synonyymi edullisille ostoksille. Molemmat tarjoavat jäsenohjelmia, Walmart Plus ja Sam's Club Plus, jotka tarjoavat ainutlaatuisia etuja heidän uskollisille asiakkailleen. On kuitenkin tärkeää huomata, että nämä kaksi ohjelmaa eivät ole samat samankaltaisuuksistaan ​​huolimatta.

Mikä on Walmart Plus?

Walmart Plus on tilauspohjainen palvelu, jonka tarjoaa Walmart, yksi maailman suurimmista vähittäiskauppaketjuista. Kuukausi- tai vuosimaksulla jäsenet saavat käyttöönsä erilaisia ​​etuja, kuten rajoittamattoman ilmaisen toimituksen kelvollisille tuotteille, polttoainealennuksia ja kätevän mobiiliskannauksen ja ostosten tekemisen. Walmart Plus pyrkii parantamaan asiakkaidensa ostokokemusta tarjoamalla lisämukavuutta ja lisäarvoa.

Mikä on Sam's Club Plus?

Sam's Club Plus puolestaan ​​on Walmartin omistaman Sam's Clubin, varastoklubin, tarjoama jäsenohjelma. Vuosimaksulla jäsenet saavat käyttöönsä erilaisia ​​etuja, kuten aikaiset ostosajat, käteispalkkiot ehdot täyttävistä ostoksista, ilmaiset toimitukset useimmille verkkotuotteille ja lisäalennuksia valituista palveluista. Sam's Club Plus on suunniteltu palvelemaan massaostajien ja pienyritysten omistajien tarpeita tarjoten heille merkittäviä säästöjä ja eksklusiivisia etuja.

Mitä eroa on Walmart Plusin ja Sam's Club Plusin välillä?

Vaikka molemmat ohjelmat tarjoavat etuja jäsenilleen, Walmart Plusin ja Sam's Club Plusin välillä on huomattavia eroja. Walmart Plus keskittyy tarjoamaan asiakkailleen mukavuutta ja arjen perustarpeita painottaen voimakkaasti ilmaisia ​​toimitusvaihtoehtoja. Toisaalta Sam's Club Plus on suunnattu suurasiakkaille ja pienyritysten omistajille tarjoten heille pääsyn laajaan valikoimaan tuotteita suurempina määrinä alennettuun hintaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Walmart Plusilla ja Sam's Club Plusilla voi olla yhtäläisyyksiä Walmartin tarjoamien jäsenohjelmien kanssa, mutta ne vastaavat erilaisia ​​asiakkaiden tarpeita. Walmart Plus pyrkii tarjoamaan mukavuutta ja lisäarvoa jokapäiväisille ostajille, kun taas Sam's Club Plus on suunnattu joukko-ostajien ja pienyritysten omistajille. Riippumatta siitä, minkä ohjelman valitset, molemmat tarjoavat ainutlaatuisia etuja, jotka voivat parantaa ostokokemustasi.