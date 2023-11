By

Onko Walmart suurempi kuin Amazon?

Vähittäiskaupan jättiläisten maailmassa erottuu kaksi nimeä: Walmart ja Amazon. Molemmat yritykset ovat mullistaneet ostotapamme, mutta kun on kyse pelkästä koosta, kumpi vie kruunun? Syvennytään numeroihin ja katsotaan, kuka tulee kärkeen.

Titaanien taistelu

Walmart, jonka Sam Walton perusti vuonna 1962, on ollut pitkään hallitseva voima vähittäiskaupassa. Laajan fyysisten liikkeiden verkostonsa ansiosta yrityksestä tuli nopeasti tunnettu nimi. Viime vuosina Amazon on kuitenkin noussut valtavaksi kilpailijaksi, joka häiritsee perinteistä vähittäiskauppaa verkkomarkkinapaikallaan ja innovatiivisilla palveluillaan.

Koolla on väliä

Kun verrataan näiden vähittäiskaupan jättiläisten kokoa, on tärkeää ottaa huomioon useita tekijöitä. Tuloissa Walmart on edelleen johtoasemassa. Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto oli huikeat 559 miljardia dollaria, mikä tekee siitä maailman suurimman jälleenmyyjän. Amazon puolestaan ​​raportoi 386 miljardin dollarin tuloista samana ajanjaksona.

Pelkät tulot eivät kuitenkaan kerro kaikkea. Amazonin markkina-arvo, joka edustaa sen ulkona olevien osakkeiden kokonaisarvoa, ylitti Walmartin vuonna 2015. Vuodesta 2021 lähtien Amazonin markkina-arvo on noin 1.7 biljoonaa dollaria, kun taas Walmartin noin 400 miljardia dollaria. Tämä osoittaa, että sijoittajat kokevat Amazonin olevan suurempi kasvupotentiaali ja tulevaisuuden arvo.

FAQ

K: Mitä tulot ovat?

Tuotolla tarkoitetaan kokonaisrahoitusta, jonka yritys saa liiketoiminnastaan, kuten tuotteiden tai palveluiden myynnistä.

K: Mikä on markkina-arvo?

Markkina-arvo, jota usein kutsutaan markkina-arvoksi, on yrityksen ulkona olevien osakkeiden kokonaisarvo. Se lasketaan kertomalla osakkeen nykyinen hinta ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä.

K: Onko Walmartilla läsnäolo verkossa?

Kyllä, Walmart on tehnyt merkittäviä investointeja verkkokauppatoimintoihinsa kilpaillakseen Amazonin kanssa. Yritys tarjoaa verkkokauppaa ja on laajentanut toimitus- ja noutopalvelujaan.

K: Onko Amazonilla fyysisiä myymälöitä?

Vaikka Amazon aloitti verkkomarkkinapaikkana, se on uskaltanut myös fyysiseen vähittäiskauppaan. Yhtiö operoi Amazon Go -myymälöitä, Amazon Booksia ja osti Whole Foods Marketin vuonna 2017.

Johtopäätös

Vaikka Walmart hallitsee edelleen tuottoa, Amazonin markkina-arvo ja online-dominanssi osoittavat sen tulevaisuuden kasvupotentiaalin. Molemmat yhtiöt jatkavat innovointia ja sopeutumista muuttuvaan vähittäiskaupan maisemaan varmistaen, että taistelu vähittäiskaupan ylivallasta jatkuu ankarana.