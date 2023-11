Onko uusi vyöruusu parempi kuin vanha?

Viime vuosina on otettu käyttöön uusi vyöruusurokote, joka on herättänyt keskustelua lääketieteen ammattilaisten ja potilaiden keskuudessa. Vyöruusu, joka tunnetaan myös nimellä herpes zoster, on kivulias virusinfektio, jonka aiheuttaa vesirokkoa aiheuttava vesirokkovirus. Se vaikuttaa miljooniin ihmisiin maailmanlaajuisesti, erityisesti yli 50-vuotiaisiin. Uuden rokotteen käyttöönotto on herättänyt kysymyksiä sen tehokkuudesta vanhaan verrattuna.

Vanha vyöruusurokote, joka tunnetaan nimellä Zostavax, hyväksyttiin ensimmäisen kerran vuonna 2006. Se oli elävä heikennetty rokote, mikä tarkoittaa, että se sisälsi viruksen heikennettyä muotoa. Vaikka se vähensi tehokkaasti vyöruusuriskiä noin 51%, sen tehokkuus heikkeni ajan myötä, mikä johti uuden rokotteen kehittämiseen.

FDA hyväksyi uuden Shingrix-nimisen vyöruusurokotteen vuonna 2017. Toisin kuin Zostavax, Shingrix on ei-elävä rokote, eli se ei sisällä eläviä viruksia. Sen sijaan se sisältää proteiinia, joka auttaa tehostamaan immuunijärjestelmän vastetta varicella zoster -virukselle. Tutkimukset ovat osoittaneet, että Shingrix on yli 90 % tehokas estämään vyöruusua ja sen komplikaatioita.

FAQ:

K: Kenen pitäisi saada vyöruusurokote?

V: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) suosittelee, että 50-vuotiaat ja sitä vanhemmat aikuiset saavat vyöruusurokotteen riippumatta siitä, onko heillä ollut vyöruusua aiemmin.

K: Kuinka monta annosta uutta vyöruusurokotetta tarvitaan?

V: Uusi vyöruusurokote, Shingrix, annetaan kahdessa annoksessa. Toinen annos annetaan 2–6 kuukautta ensimmäisen annoksen jälkeen.

K: Onko uudella vyöruusurokotteella sivuvaikutuksia?

V: Kuten mikä tahansa rokote, uusi vyöruusurokote voi aiheuttaa sivuvaikutuksia. Yleisimpiä sivuvaikutuksia ovat kipu, punoitus tai turvotus pistoskohdassa sekä lihaskipu, väsymys ja päänsärky. Nämä haittavaikutukset ovat yleensä lieviä ja häviävät itsestään muutamassa päivässä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että uusi vyöruusurokote, Shingrix, on osoittautunut tehokkaammaksi vyöruusujen ehkäisyssä verrattuna vanhaan Zostavax-rokotteeseen. Sen ei-elävä koostumus ja korkea tehokkuus tekevät siitä suositellun 50-vuotiaille ja sitä vanhemmille aikuisille. On kuitenkin aina suositeltavaa neuvotella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa parhaan toimintatavan määrittämiseksi yksilöllisten terveystilojen ja sairaushistorian perusteella.