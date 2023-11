Kannattaako Google Nest Hub ostaa?

By

Lomakauden alkaessa monet ihmiset ihmettelevät, onko Google Nest Hub edelleen hyvä ostos nykyisessä kunnossaan. Kuluneen vuoden aikana Nest Hubiin ja Hub Maxiin on poistettu enemmän ominaisuuksia kuin lisätty. Näistä muutoksista huolimatta on kuitenkin monia syitä, miksi Nest Hub kannattaa harkita.

Yksi tärkeimmistä syistä Nest Hubin ostamiseen on sen toimivuus musiikin suoratoistolaitteena ja Google Home -ohjaimena. Jos etsit ensisijaisesti laitetta, jolla voi toistaa musiikkia ja ohjata kodin älylaitteita, Nest Hub on loistava vaihtoehto, varsinkin kun se on alennettu.

2. sukupolven Nest Hub vuodelta 2021, tavallisesti 99.99 dollaria, on tällä hetkellä saatavilla hintaan 49.99 dollaria. Se tarjoaa kaikki olennaiset ominaisuudet ja voi helposti täyttää musiikin suoratoisto- ja älykkään kodin ohjaustarpeesi. 2019 Nest Hub Max puolestaan ​​on 129 dollaria 229 dollarista, ja se tarjoaa paremmat kaiuttimet, kameran, suuremman näytön ja lisätoimintoja, kuten aina päällä olevan kellon ja satunnaisen videotoiston.

Yksi huolenaihe on kuitenkin se, että Google ei ole toimittanut merkityksellisiä päivityksiä tai paljastanut Nest Hubin Assistantin tulevaisuutta. Smart Display -käyttöliittymä on pysynyt suurelta osin ennallaan, ja innovaatioista tai uusista ominaisuuksista puuttuu markkinoiden muihin vastaaviin laitteisiin verrattuna.

Lisäksi on valitettu siitä, että Assistant on muuttunut ajan myötä "tyhmemmäksi" sen sijaan, että se paranisi. Google näyttää tällä hetkellä keskittyvän 499 dollarin Pixel Tabletiin, mutta Nest Hubilla on edelleen paikkansa markkinoilla alhaisemman hintapisteensä ja kohtuuhintaisuuden vuoksi.

Vaikka on epätodennäköistä, että Google julkaisee uuden Fuchsia-käyttöisen Nest Hubin lähiaikoina, on tärkeää, että Assistant päivitetään, jotta se pystyy keskustelemaan paremmin ja ymmärtämään paremmin käyttäjän komentoja. Tämä auttaisi pitämään Nest Hubin kilpailukykyisenä ja ratkaisemaan joitakin sen toimintoja koskevia huolenaiheita.

Yhteenvetona voidaan todeta, että merkittävien päivitysten ja ominaisuuksien puutteesta huolimatta Nest Hub voi silti olla kannattava hankinta niille, jotka etsivät ensisijaisesti musiikin suoratoistolaitetta ja älykkään kodin ohjainta. Googlen on kuitenkin investoitava Assistantin ominaisuuksien parantamiseen varmistaakseen Nest Hubin pitkän aikavälin elinkelpoisuuden ja sen maineen markkinoilla.

FAQ

1. Voiko Nest Hub ohjata kodin älylaitteita?

Kyllä, Nest Hubin avulla voit ohjata eri valmistajien älykkäitä kodin laitteita.

2. Mitkä ovat Nest Hubin pääominaisuudet?

Nest Hub tarjoaa ominaisuuksia, kuten musiikin suoratoiston, älykkään kodin ohjauksen, diaesityksiä, ajastin/hälytystoiminnot ja sääpäivitykset.

3. Onko Nest Hubista tulossa pian uudempaa versiota?

On epätodennäköistä, että uusi Fuchsia-käyttöinen Nest Hub julkaistaan ​​lähitulevaisuudessa. Google on keskittynyt enemmän muihin laitteisiin, kuten Pixel Tabletiin.

4. Paraneeko Assistant ajan myötä?

Jotkut käyttäjät ovat ilmoittaneet, että Assistant muuttuu ajan myötä "tyhmemmäksi" sen sijaan, että se paranisi. Googlen on työskenneltävä tehdäkseen Assistantista keskustelukykyisemmän ja ymmärtämään paremmin käyttäjien komentoja.

5. Poistetaanko nykyiset kaiuttimet ja näytöt käytöstä?

Google ei todennäköisesti lopeta nykyisten kaiuttimien ja näyttöjen tukea lähitulevaisuudessa, koska niitä käytetään laajalti ja tuen lopettaminen voi vahingoittaa yrityksen mainetta.