Onko Mcdonalds rikkaampi kuin Walmart?

Onko McDonald's rikkaampi kuin Walmart?

Vähittäiskaupan ja pikaruoan maailmassa erottuu kaksi behemotia: McDonald's ja Walmart. Molemmista yrityksistä on tullut tuttuja nimiä, mutta kun on kyse taloudellisista mahdista, kuka tulee ykköseksi? Katsotaanpa lukuja tarkemmin ja katsotaan, voimmeko määrittää, mikä näistä jättiläisistä on todella rikkain.

Taloudellinen taistelu

McDonald's, ikoninen pikaruokaketju, ylpeilee vaikuttavalla maailmanlaajuisella läsnäolollaan yli 38,000 100 ravintolalla yli 11,000 maassa. Toisaalta Walmartilla, maailman suurimmalla jälleenmyyjällä, on yli 27 XNUMX myymälää XNUMX maassa. Näin laajoilla verkostoilla ei ole ihme, että nämä yritykset tuottavat huomattavia tuloja.

Tulojen osalta Walmart on ollut jatkuvasti kärjessä. Tilivuonna 2020 Walmartin liikevaihto oli huikeat 524 miljardia dollaria, mikä tekee siitä maailman suurimman yrityksen liikevaihdolla mitattuna. Vaikka McDonald's oli edelleen vaikuttava, sen liikevaihto pieneni 21 miljardilla dollarilla samana vuonna.

Kannattavuuden osalta McDonald's ottaa kuitenkin johtoaseman. Vuonna 2020 McDonald'sin nettotulot olivat 4.73 miljardia dollaria, kun taas Walmartin nettotulot olivat 14.88 miljardia dollaria. Tämä osoittaa, että McDonald's on tehokkaampi muuttamaan tulonsa voitoksi.

FAQ

K: Mitä tulot ovat?

V: Tuotolla tarkoitetaan yrityksen liiketoiminnasta, kuten tuotteiden tai palveluiden myynnistä, ansaitsemaa kokonaisrahoitusta.

K: Mikä on nettotulo?

V: Nettotulo, joka tunnetaan myös nimellä voitto tai nettotulos, on rahamäärä, joka yrityksellä on jäljellä sen jälkeen, kun kaikki kulut on vähennetty tuloistaan.

K: Määrittävätkö tulot yrityksen varallisuuden?

V: Liikevaihto on tärkeä indikaattori yrityksen taloudellisesta tuloksesta, mutta se ei suoraan määritä sen varallisuutta. Myös kannattavuudella ja muilla tekijöillä on suuri merkitys.

K: Millä yrityksellä on suurempi markkina-arvo?

V: Tällä hetkellä Walmartilla on suurempi markkina-arvo kuin McDonald'sin. Markkina-arvo on yhtiön ulkona olevien osakkeiden kokonaisarvo osakemarkkinoilla.

Johtopäätös

Vaikka Walmart ohittaa McDonald'sin tulojen suhteen, McDonald's osoittautuu kannattavammaksi. Molemmat yritykset ovat kiistatta tehokkaita toimijoita omilla toimialoillaan, mutta kun on kyse rikkaimpien määrittämisestä, se riippuu viime kädessä käytetystä mittarista. Siitä huolimatta on selvää, että sekä McDonald's että Walmart ovat saavuttaneet huomattavaa taloudellista menestystä.