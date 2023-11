By

Onko Apple vai Walmart isompi?

Yritysjättiläisten maailmassa erottuu usein kaksi nimeä: Apple ja Walmart. Molemmat yritykset ovat saavuttaneet valtavaa menestystä ja niistä on tullut tuttuja nimiä ympäri maailmaa. Mutta kun on päätettävä, kumpi on suurempi, vastaus ei ole niin suoraviivainen kuin miltä se saattaa näyttää.

"Isomman" määritteleminen

Ennen kuin siirrymme vertailuun, selvitetään, mitä tarkoitamme "suuremmalla". Tässä yhteydessä tarkoitetaan yhtiön kokoa markkina-arvolla mitattuna, joka on yhtiön ulkona olevien osakkeiden kokonaisarvo. Markkina-arvo on laajalti käytetty mittari yrityksen koon ja arvon mittaamiseen.

Applen dominointi

Apple, teknologiajätti, joka tunnetaan innovatiivisista tuotteistaan, kuten iPhonesta, iPadista ja Macista, on jatkuvasti pitänyt maailman arvokkaimman yrityksen titteliä. Markkina-arvolla, joka on ylittänyt biljoonan dollarin rajan, Apple on vakiinnuttanut asemansa globaalina voimana. Yrityksen kyky luoda uraauurtavaa teknologiaa ja uskollinen asiakaskunta ovat myötävaikuttaneet sen merkittävään menestykseen.

Walmart's Retail Empire

Toisaalta Walmart, vähittäiskaupan suurmies, on rakentanut valtakuntansa alhaisten hintojen ja laajan tuotevalikoiman perustalle. Walmartista on tuhansia myymälöitä maailmanlaajuisesti, ja siitä on tullut maailman suurin jälleenmyyjä. Sen markkina-arvo, vaikkakaan ei niin korkea kuin Applen, on edelleen huomattava, mikä heijastaa sen massiivista läsnäoloa vähittäiskaupassa.

Numeroiden vertailu

Kirjoitushetkellä Applen markkina-arvo on noin 2.5 biljoonaa dollaria, mikä tekee siitä maailman arvokkaimman yrityksen. Sitä vastoin Walmartin markkina-arvo on noin 400 miljardia dollaria, mikä on huomattavasti pienempi kuin Applen, mutta silti vaikuttava itsessään.

FAQ

K: Onko markkina-arvo ainoa yrityksen koon mitta?

V: Ei, markkina-arvo on vain yksi mittari, jota käytetään yrityksen koon määrittämiseen. Myös muut tekijät, kuten liikevaihto, voitto ja varat, vaikuttavat yrityksen kokonaiskoon ja vaikutusvallan arvioimiseen.

K: Vaihteleeko markkina-arvo?

V: Kyllä, markkina-arvo voi vaihdella päivittäin useiden tekijöiden mukaan, mukaan lukien osakekurssit, sijoittajien mieliala ja markkinaolosuhteet.

K: Voiko yrityksen markkina-arvo muuttua ajan myötä?

V: Ehdottomasti. Yritysten markkina-arvot voivat muuttua merkittävästi ajan myötä esimerkiksi liiketoiminnan suorituskyvyn, toimialan trendien ja taloudellisten olosuhteiden vuoksi.

Lopuksi, vaikka sekä Apple että Walmart ovat epäilemättä suuria yrityksiä, Applella on tällä hetkellä markkina-arvoltaan suuremman yrityksen titteli. On kuitenkin tärkeää huomata, että markkina-arvo on vain yksi osa yrityksen kokoa ja vaikutusvaltaa. Sekä Apple että Walmart ovat jättäneet lähtemättömän jäljen omiin toimialoihinsa ja jatkavat yritysmaailman muokkaamista omalla ainutlaatuisella tavallaan.