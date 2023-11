iQOO 12: Intian ensimmäinen älypuhelin, jossa on Snapdragon 8 Gen 3 -piirisarja

By

Paljon odotettu iQOO 12 valmistautuu julkaisuun Intiassa 12. joulukuuta. iQOO 11:n seuraajana tämän älypuhelimen on määrä mullistaa Intian markkinat ensimmäisenä laitteena, jossa on tehokas Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 -piirisarja.

Äskettäin Kiinassa lanseerattu iQOO 12 on jo kiinnittänyt tekniikan ystävien huomion. Upealla 6.78 tuuman näytöllä varustettu puhelin tarjoaa teräviä kuvia vaikuttavalla 1,260 2,800 × 144 10 pikselin resoluutiolla. Pehmeän XNUMX Hz:n virkistystaajuuden ja HDRXNUMX+-tuen ansiosta käyttäjät voivat odottaa parempaa katselukokemusta.

iQOO 12:n kameran asetukset ovat vain vaikuttavat. 50 megapikselin pääkameran, 64 megapikselin teleobjektiivin 100x digitaalisella zoomilla ja 50 megapikselin ultralaajakulmaobjektiivilla käyttäjät voivat tallentaa kaikki monimutkaiset yksityiskohdat tarkasti. Lisäksi puhelimessa on 16 megapikselin etukamera upeita selfieitä ja videopuheluita varten.

Tallennustilan osalta iQOO 12 tarjoaa uskomattoman 1 Tt tallennustilaa, jonka avulla käyttäjät voivat tallentaa kaikki tietonsa ilman rajoituksia. Liitettävyysvaihtoehdot ja anturit vastaavat huippuluokan iQOO 12 Pro -mallia, mikä takaa saumattoman käytön ja mukavuuden. Puhelimessa on myös näytössä oleva sormenjälkitunnistin ja se tukee kasvojen avaustoimintoa turvallisuuden lisäämiseksi.

Pysyäkseen nykyaikaisten käyttäjien vaatimuksissa iQOO 12 on varustettu kestävällä 5,000 120 mAh:n akulla. Lisäksi se tukee erittäin nopeaa XNUMX W latausta, jonka avulla käyttäjät voivat ladata puhelimen hetkessä.

Hinnoittelun suhteen iQOO 12 tarjoaa erilaisia ​​​​kokoonpanoja. Perusmalli, jossa on 12 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa, alkaa 3,999 45,000 CNY:sta (noin 16 512 Rs.). 4,299 Gt RAM-muistin + 50,000 Gt tallennustilaversion hinta on 16 1 CNY (noin 4,699 53,000 Rs), ja huippuluokan 14 Gt RAM + XNUMX Tt tallennusversio maksaa XNUMX XNUMX CNY (noin XNUMX XNUMX Rs.). Puhelin on ennakkotilattavissa Kiinassa, ja sen myynti alkaa XNUMX. marraskuuta.

Valmistaudu, sillä iQOO 12 -sarjan on määrä saapua Intian markkinoille 12. joulukuuta. Valmistaudu kokemaan Snapdragon 8 Gen 3 -piirisarjan teho ja innovaatio Intiassa ensimmäistä kertaa.

FAQ:

K: Mitä piirisarjaa iQOO 12 sisältää?

V: iQOO 12 on ensimmäinen älypuhelin Intiassa, jossa on Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 -piirisarja.

K: Mikä on iQOO 12:n hinta?

V: iQOO 12:n hinta alkaa 3,999 45,000 CNY:sta (noin 12 256 Rs.) perusmallissa, jossa on XNUMX Gt RAM-muistia ja XNUMX Gt tallennustilaa.

K: Tukeeko iQOO 12 pikalatausta?

V: Kyllä, iQOO 12 tukee erittäin nopeaa 120 W latausta.

K: Milloin iQOO 12 julkaistaan ​​Intiassa?

V: iQOO 12 on määrä julkaista Intiassa 12. joulukuuta.