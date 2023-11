Vivo iQOO 12 Pro vs Vivo X100 Pro: lippulaivojen yhteentörmäys

By

Taistelu vivo-kokoonpanon ylivallasta jatkuu iQOO 12 Pron ja Vivo X100 Pron julkaisun myötä. Molemmat puhelimet ovat omien merkkiensä lippulaivamalleja, jotka esittelevät huipputeknologiaa ja vaikuttavia ominaisuuksia. Tässä artikkelissa tarkastelemme näitä kahta laitetta yksityiskohtaisesti eri näkökulmista, mukaan lukien suunnittelu, näyttö, suorituskyky, kameran ominaisuudet, akun käyttöikä ja kokonaisarvo. Tämän vertailun lopussa sinulla on selkeä käsitys siitä, mikä laite sopii paremmin tarpeisiisi.

Muotoilu: iQOO 12 Prossa on tyylikäs ja moderni muotoilu, joka huokuu eleganssia ja kestävyyttä. Toisaalta Vivo X100 Pro tekee vaikutuksen ohuella profiilillaan ja vakaalla rakennuslaadullaan.

Näyttö: iQOO 12 Pro tarjoaa upean 6.78 tuuman AMOLED-näytön, jonka Quad HD+ -resoluutio on 1440 x 3200 pikseliä ja joka tarjoaa terävän ja eloisan kuvan. Vivo X100 Pro on lähellä sen 6.78 tuuman AMOLED-näyttöä ja Full HD+ -resoluutiota 1260 x 2800 pikseliä, joka tarjoaa täyteläiset värit ja mukaansatempaavan katselukokemuksen.

Suorituskyky: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 -piirisarjalla varustettu iQOO 12 Pro on suorituskykyinen voimanpesä, joka on optimoitu moniajoihin ja vaativiin sovelluksiin. Vivo X100 Prossa on MediaTek Dimensity 9300 -piirisarja, joka tarjoaa vankan suorituskyvyn sujuvaan toimintaan erilaisissa tehtävissä.

Kamera: iQOO 12 Prossa on kolminkertainen kamerakokoonpano, mukaan lukien 50 megapikselin pääanturi, 64 megapikselin toissijainen anturi ja toinen 50 megapikselin anturi. Tämä asetus tarjoaa monipuolisuutta valokuvaukseen ja toimii poikkeuksellisen hyvin erilaisissa valaistusolosuhteissa. Vivo X100 Prossa on kolminkertainen 50 megapikselin kamera, jossa on erottuva pääanturi, joka tunnetaan hämärässä ja joka sopii sekä ammatti- että arkivalokuvaajille.

Akku: 5100 mAh:n akulla ja 120 W:n nopealla latauksella iQOO 12 Pro takaa nopeat latausajat ja pitkän akun käyttöiän. Vivo X100 Prossa on suurempi akku, joko 5260 mAh tai 5400 mAh, ja se tukee nopeaa latausta 100 W:lla, mikä tarjoaa etulyöntiaseman akun keston suhteen.

Hinta: Vaikka tarkat hinnat voivat vaihdella alueen ja jälleenmyyjän mukaan, molemmat puhelimet ovat markkinoiden premium-segmentissä. iQOO 12 Pro tarjoaa edullisemman vaihtoehdon, alkaen noin 650 € tai 750 dollaria maailmanlaajuisesti, kun taas Vivo X100 Pro alkaa samasta hinnasta, mutta Kiinassa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että iQOO 12 Pro ja Vivo X100 Pro ovat molemmat poikkeuksellisia älypuhelimia, joilla kummallakin on ainutlaatuiset vahvuutensa. iQOO 12 Pro loistaa näytön laadulla ja nopealla latauksella, kun taas Vivo X100 Pro erottuu suuremmalla akulla ja vaikuttavalla kameran suorituskyvyllä. Viime kädessä valinta näiden kahden välillä riippuu käyttäjän prioriteeteista ja mieltymyksistä.