Apple julkaisee iPhone 15:n päivityksillä ja korotetuilla hinnoilla

Apple julkistaa uusimman älypuhelimensa iPhone 15:n tiistaina. Analyytikot ennustavat, että uuteen malliin tulee erilaisia ​​päivityksiä, mutta myös tiettyjen versioiden hintoja korotettuja. iPhone 15:n lisäksi Applen odotetaan julkistavan uusia versioita Apple Watchista ja AirPodista.

Raporttien mukaan iPhone 15:ssä on parannettu kamera ja USB-C-latausportti. Vaikka tavallisten iPhone 15:n ja iPhone 15 Plus:n hinnat pysyvät ennallaan, huippumallien, iPhone 15 Pron ja iPhone 15 Pro Maxin, hinnan odotetaan nousevan merkittävästi. IPhone 15 Pron hinta voi nousta jopa 100 dollariin, jolloin sen kokonaishinta nousee 1,099 15 dollariin, kun taas iPhone 200 Pro Maxin hinta voi nousta jopa 1,299 dollariin ja saavuttaa XNUMX XNUMX dollaria.

iPhone 15:n kalliimmissa versioissa on laajennettu tallennustila, pidempi akun käyttöikä, nopeammat tiedonsiirtonopeudet ja titaanikehykset. Apple toivoo saavansa kuluttajat käyttämään näitä kalliimpia vaihtoehtoja. Pro-mallit toimivat myös uudella A17 Bionic -piirisarjaprosessorilla.

Kaikki iPhone 15:n versiot sisältävät USB-C-latausportin, joka tarjoaa joustavuutta kuluttajille, jotka haluavat muita kuin Applen latureita. Toinen uusi ominaisuus on Dynamic Island, näytön yläosassa oleva osio, joka toimittaa hälytyksiä tai edistymispäivityksiä.

Applen toimitusjohtaja Tim Cook on todennut, että iPhonesta on tullut olennainen osa ihmisten elämää, sillä se tallentaa tärkeitä tietoja, kuten terveys- ja pankkitietoja, ja sitä käytetään maksamiseen. Tästä huolimatta Apple on kohdannut iPhone-myynnin pitkittyneen romahduksen, kuten tuoreesta tulosraportista näkyy, jossa iPhonen liikevaihto laski 2.4 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

IPhone 15 julkistetaan tiistaina klo 1 ET, ja se on katsottavissa verkossa Applen verkkosivuilla. Uuden iPhonen odotetaan tulevan myyntiin syyskuun 22. päivän tienoilla.

