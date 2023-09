Jännitys kasvaa, kun Apple valmistautuu julkaisemaan iPhone 15:n

Odotettavissa on Applen valmistautuessa lanseeraamaan uusimman iPhonensa, jonka on määrä saapua tietyille markkinoille 22. syyskuuta 2023. Mahdollisuus ennakkotilata laite on saatavilla Apple Launch Event -tapahtumasta alkaen 12. syyskuuta. iPhone 15:n odotetaan tuovan useita uusia ominaisuuksia, kuten uudistetun kameran, erilaisen latausportin ja kevyemmän muotoilun. Apple pyrkii rakentamaan näiden parannusten avulla aiempien sukupolvien menestystä.

Hinta 999 dollarista standardiversiosta 2,100 15 dollariin iPhone 15 Ultrasta, jolla on parannettu kestävyys, iPhone 22 on jo herättänyt markkinoilla merkittävää vilinää. Niille, jotka haluavat saada uusimman laitteen käsiinsä, odotus ei ole pitkä, sillä se julkaistaan ​​XNUMX. syyskuuta esimerkiksi Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Intiassa.

Varhaisen tilauksen varmistamiseksi iPhone 15:n ennakkotilaukset voidaan tehdä heti Applen julkaisutapahtuman jälkeen. Vieraile vain Applen verkkosivustolla ja seuraa annettuja ohjeita. Muista, että kestää vielä 10 päivää ennen kuin laite saapuu.

IPhone 15 Ultra on teknisissä tiedoissa ykkönen. Siinä on 6.1 tuuman OLED-kosketusnäyttö, A17 Bionic Chip -prosessori ja vaihtoehtoja 6 Gt tai 8 Gt RAM-muistille. Laitteessa on myös metallinen takaosa, 48 megapikselin tarkennuskamera, 13 megapikselin etukamera ja tallennusvaihtoehtoja 128 Gt:sta mahtavaan 2 Tt:iin. 3500 mAh:n akulla, nopealla lataustoiminnolla ja iOS:llä toimivalla iPhone 15 Ultralla on edistyksellistä teknologiaa käyttäjille. Lisäksi se tukee kahden SIM-kortin ominaisuuksia (Sim + eSIM) ja langatonta latausta.

Applen tämän vuoden tapahtuman teema nimeltä "Wonderlust" ehdottaa keskittymistä käyttäjien yhteyksien parantamiseen erityisesti syrjäisissä paikoissa. Tämä teema osoittaa, että Apple pyrkii parantamaan iPhone 15:n mukavuutta ja käytettävyyttä henkilöille, jotka matkustavat ympäri maailmaa tai alueilla, joilla verkkopeitto on rajoitettu. Laite on suunniteltu kestämään erilaisia ​​sääolosuhteita ja parantamaan satelliittiyhteyksiä, mikä vähentää riippuvuutta tavanomaisista signaaleista.

IPhone 15:stä on tulossa uusi hitti Applelle välittömän julkaisunsa ja lupaavien ominaisuuksiensa ansiosta. Asiakkaat odottavat innolla mahdollisuutta kokea mobiiliteknologian viimeisimmät edistysaskeleet.

Lähteet:

– Applen toimittamat Apple Launch Event -tapahtuman tiedot ja tekniset tiedot.

– Lähdevideo: Apple – iPhone 15: Official Trailer [HD], Apple, YouTuben kautta.