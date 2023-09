Apple esittelee iPhone 15 Pron, jossa on A17 Pro -siru: nopeampi suorituskyky ja säteenseurantaominaisuus

Apple on julkistanut uusimman lisäyksen iPhone-valikoimaansa, iPhone 15 Pron, joka sisältää tehokkaan A17 Pro -sirun. Tämä uusi Apple Silicon -siru on valmistettu huippuluokan 3 nanometrin prosessilla, ja siinä on vaikuttavat 19 miljardia transistoria. A17 Pro -siru ei vain lisää 10 % suorituskykyä korkean suorituskyvyn ytimille, vaan se osoittaa myös huomattavan 20 % parannuksen GPU:n suorituskyvyssä. Näiden parannusten ansiosta iPhone 15 Pro on asetettu säilyttämään asemansa markkinoiden nopeimpana älypuhelimena.

Yksi A17 Pro -sirun tärkeimmistä kohokohdista on sen kyky tukea laitteistokiihdytettyä säteenseurantaa, joka on aiemmin ollut saatavilla vain huippuluokan pelikonsoleissa ja PC:issä. Tämän tekniikan avulla iPhone 15 Pro voi tuottaa erittäin realistista valaistusta reaaliajassa, mikä tekee siitä ensimmäisen älypuhelimen, joka saavuttaa tämän tason graafiset ominaisuudet.

Lisäksi Apple on varustanut A17 Pro -sirun USB-3-ohjaimella, joka mahdollistaa jopa 10 Gbps:n tiedonsiirtonopeuden iPhone 15 Pron USB-C-portin kautta. Tämä on merkittävä parannus verrattuna Lightning-portin tukemiin vanhempiin USB-2-nopeuksiin, mikä tarjoaa käyttäjille nopeamman ja tehokkaamman yhteyden tiedostojen ja multimediasisällön siirtämiseen.

A15 Pro -sirulla toimiva iPhone 17 Pro on ennakkotilattavissa tästä perjantaista alkaen, ja myynti myymälässä alkaa 22. syyskuuta. Koska Apple jatkaa älypuhelinteknologian rajojen työntämistä, iPhone 15 Pro lupaa tarjoaa vertaansa vailla olevan käyttökokemuksen poikkeuksellisella suorituskyvyllä ja huippuluokan ominaisuuksilla.

