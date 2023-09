Apple tarjoaa Intiassa valmistettuja iPhone-malleja julkaisupäivänä

Apple on ottanut merkittävän askeleen laajentaakseen toimitusketjunsa infrastruktuuria Kiinan ulkopuolelle myymällä uusia Intiassa valmistettuja iPhone-malleja julkaisupäivänä. Vaikka Apple on valmistanut iPhone-puhelimia Intiassa jo jonkin aikaa, tuotantoaikataulut ovat tyypillisesti jääneet jälkeen Kiinan ensisijaisista kokoonpanolaitoksista. Intiassa valmistettujen iPhone-mallien saatavuuden ja niiden syyskuun lanseerauksen välinen aikaero on kuitenkin pienentynyt vähitellen vuosien mittaan. Viime vuonna Made-in-India iPhone 14 -mallit olivat saatavilla toimitusketjussa vain noin kuudesta kahdeksaan viikkoa debyyttinsä jälkeen.

Tänä vuonna trendi jatkuu, sillä iPhone 15 on ensimmäinen kerta, kun Intiassa valmistettu uusimman sukupolven Apple-laite on saatavilla ensimmäisenä myyntipäivänä. IPhone 15 -laitteiden tuotanto Intiassa alkoi elokuun alussa. On kuitenkin huomattava, että vaikka Intian tehtaat tuottavat iPhone 15- ja iPhone 15 Plus -malleja, laadukkaimpien iPhone 15 Pro- ja iPhone 15 Pro Max -mallien kokoonpano on edelleen riippuvainen Kiinasta.

Made-in-India iPhone 15 -yksiköiden saatavuus julkaisun yhteydessä on kuitenkin merkittävä askel kohti Applen pitkän aikavälin suunnitelmia vähentää riippuvuutta Kiinasta valmistuksessa. Tällä hetkellä Applen toimittajat Intiassa muodostavat noin 7 % kaikista maailmanlaajuisesti valmistetuista iPhoneista.

