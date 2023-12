Intel julkistaa uusia siruja tekoälyohjelmistoon ja PC-suorituskykyyn

By

Intel, johtava tietokonesirujen valmistaja, on äskettäin ilmoittanut uusimpien tietokonepiiriensä julkaisusta, mikä osoittaa sitoutumisensa innovaatioon ja teknologiseen kehitykseen. Näiden uusien sirujen joukossa on odotettu Gaudi3, tekoälysiru, joka on suunniteltu erityisesti generatiiviseen tekoälyohjelmistoon. Gaudi3:lla Intel pyrkii kilpailemaan kilpailevien Nvidian ja AMD:n sirujen kanssa, jotka tällä hetkellä hallitsevat tekoälymallien markkinoita.

Gaudi3:n käyttöönotto on merkittävä kehitys tekoälyteollisuudessa, sillä se tarjoaa tehokkaan vaihtoehdon Nvidian H100:lle, jota yritykset käyttävät laajasti tekoälysovelluksissa. Lisäksi julkistettiin myös Intelin Core Ultra -sirut, jotka on suunniteltu Windows-kannettaville ja PC-tietokoneille, sekä viidennen sukupolven Xeon-palvelinsirut. Molemmat sirut sisältävät erikoistuneita tekoälykomponentteja, joita kutsutaan NPU:iksi, mikä mahdollistaa AI-ohjelmien nopeamman suorittamisen.

Intelin keskittyminen tekoälyteknologiaan on osoitus tekoälyn kasvavasta merkityksestä eri toimialoilla. Perinteiset prosessorivalmistajat, mukaan lukien Intelin kilpailijat AMD ja Qualcomm, mukauttavat tuotetarjontaansa vastatakseen tekoälymallien kasvavaan kysyntään. Core Ultra -sirut, vaikka ne eivät ole yhtä tehokkaita kuin Nvidian GPU:t, pystyvät käsittelemään pienempiä tekoälytehtäviä, kuten Zoomin taustan sumennusominaisuuden. Lisäksi Core Ultra -sirut tarjoavat paremman pelisuorituskyvyn ja grafiikkaominaisuudet, mikä parantaa ohjelman suoritusnopeutta.

Sen lisäksi, että Intelin viidennen sukupolven Xeon-prosessorit palvelevat tekoälysovelluksia, ne ovat ensisijainen valinta suurille organisaatioille, jotka käyttävät palvelimia, erityisesti tekoälymallien prosessien päättelyyn. Nämä prosessorit yhdistetään usein Nvidian GPU:iden kanssa, mikä edistää tehokasta koulutusta ja luovien tekoälyratkaisujen käyttöönottoa.

Intelin uusimmat sirut osoittavat yrityksen sitoutumisen pysyä kilpailukykyisenä jatkuvasti kehittyvässä teknologiaympäristössä. Gaudi3- ja Core Ultra -sirujen käyttöönotto vahvistaa entisestään Intelin asemaa tekoälymarkkinoilla, kun yritys pyrkii haastamaan Nvidian määräävän aseman. Tekoälyteknologiaan keskittymällä Intel on valmis edistämään innovaatioita ja vastaamaan kehittyneiden laskentaominaisuuksien kasvavaan kysyntään.