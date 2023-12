Intel esittelee uudet tekoälypiirit, Gaudi3 ja Core Ultra

By

Intel on julkistanut uusimmat tarjontansa tietokonesiruissa ja esittelee Gaudi3:n, tekoälysirun, joka on suunniteltu generatiivisille tekoälyohjelmistoille. Uusi siru on määrä julkaista ensi vuonna ja kilpailee kilpailevien Nvidian ja AMD:n sirujen kanssa, jotka tällä hetkellä käyttävät suuria tekoälymalleja. Gaudi3 pyrkii houkuttelemaan tekoälyyrityksiä pois Nvidian hallitsevasta asemasta markkinoilla.

Gaudi3 kilpailee Nvidian H100:n kanssa, joka on suosittu valinta yrityksille, jotka rakentavat laajoja sirutiloja tekoälysovelluksia varten, sekä AMD:n tulevan MI300X:n, joka on tarkoitus toimittaa asiakkaille vuonna 2024. Intel on työskennellyt Gaudin sirujen kehittämiseksi Habanan hankinnasta lähtien. Laboratoriot vuonna 2019.

Intelin toimitusjohtaja Pat Gelsinger ilmaisi luottamuksensa generatiivisen tekoälyn mahdollisuuksiin ja totesi, että siitä tulee "näytöksen tähti" vuonna 2023. Lisäksi Intel on ilmoittanut uudet Core Ultra -prosessorinsa, jotka myös keskittyvät tekoälysovelluksiin ja jotka kohdistuvat tekoälyyn. PC-markkinoilla.

Gaudi3:n ja Core Ultran lisäksi Intel on tuonut markkinoille uusia viidennen sukupolven Xeon-palvelinsiruja. Sekä Core Ultra- että Xeon-siruissa on erikoistuneita tekoälyosia, jotka tunnetaan NPU:ina, mikä mahdollistaa nopeamman tekoälyohjelman suorittamisen. Tämä muutos kuvastaa trendiä perinteisten prosessorivalmistajien, mukaan lukien Intelin kilpailijoiden AMD:n ja Qualcommin, keskuudessa, kun ne mukauttavat tuotelinjansa vastaamaan tekoälymallien kasvavaan kysyntään.

Core Ultra -sirut, jotka on rakennettu Intelin 7 nanometrin prosessilla, tarjoavat paremman tehon aiempiin siruihin verrattuna. Vaikka niillä ei välttämättä ole samaa tehotasoa kuin OpenAI:n ChatGPT:n kaltaisten tekoälymallien käyttämiseen offline-tilassa, ne on optimoitu pienempiä tekoälytehtäviä varten. Esimerkiksi Intel korosti, että Zoomin taustan sumennusominaisuus perustuu näihin siruihin. Lisäksi Core Ultra -sirut tarjoavat paremmat peliominaisuudet ja nopeutetun grafiikan suorituskyvyn Adobe Premierin kaltaisille ohjelmille.

Intelin viidennen sukupolven Xeon-prosessorit on tarkoitettu asennettavaksi suurten organisaatioiden ja pilviyritysten käyttämiin palvelimiin. Ne yhdistetään usein Nvidian GPU:iden kanssa järjestelmissä, joita käytetään koulutukseen ja generatiivisten AI-mallien käyttöönottoon. Uusin Xeon-prosessori sopii erityisen hyvin päättelemiseen, mikä on vähemmän virtaa kuluttava prosessi tekoälymallien käyttöönotossa.

Näillä uusilla siruilla Intel pyrkii ottamaan merkittäviä harppauksia tekoälymarkkinoilla haastamalla kilpailijat ja tarjoamalla edistyneitä ominaisuuksia erilaisten tekoälysovellusten vaatimuksiin.