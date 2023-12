Intel julkistaa uuden sukupolven sirut tekoälyohjelmistoille, kannettaville tietokoneille ja palvelimille

By

Intel, johtava teknologiayritys, ilmoitti äskettäin uusien tietokonesirujensa lanseerauksesta, mikä osoittaa sitoutumisensa tekoälyn, kannettavien tietokoneiden suorituskyvyn ja palvelinominaisuuksien kehittämiseen. Yksi erottuvista ominaisuuksista on Gaudi3-siru, joka on suunniteltu erityisesti generatiivisille tekoälyohjelmistoille. Ensi vuonna ensi-iltansa saava Gaudi3 kilpailee suoraan Nvidian ja AMD:n kilpailijoille, molemmat alan johtavia tekoälylaskentaa.

Perinteisesti Nvidia GPU:t ovat olleet ensisijainen valinta AI-mallien, kuten OpenAI:n ChatGPT:n, käyttämiseen. Tämä hallitseva asema on lisännyt Nvidian osakkeiden huomattavaa kasvua, kun taas Intel on saavuttanut kiinni. Haastatakseen Nvidian linnoituksen AMD:n ja nyt Intelin kaltaiset yritykset ovat ottaneet käyttöön omia siruja, jotka on räätälöity houkuttelemaan tekoälyyrityksiä pois nykyisestä markkinajohtajasta.

Gaudi3 kilpailee suoraan Nvidian H100:n kanssa, joka on suosittu valinta yritysten keskuudessa, jotka vaativat valtavaa laskentatehoa tekoälysovelluksiin. Intelin siru joutuu kilpailemaan myös AMD:n tulevan MI300X-sirun kanssa, jonka odotetaan olevan asiakkaiden saatavilla vuonna 2024. Vaikka Intel toimitti vain vähän tietoja Gaudi3:sta, New Yorkissa pidetty paljastustapahtuma korosti yhtiön päättäväisyyttä keskittyä tekoälysovelluksiin tulevina vuosina.

Samanaikaisesti tämän ilmoituksen kanssa Intel esitteli myös Core Ultra -sirut Windows-kannettaville ja PC-tietokoneille sekä viidennen sukupolven Xeon-palvelinsirut. Nämä sirut sisältävät erikoistuneita tekoälyosia, joita kutsutaan NPU:iksi, mikä mahdollistaa tekoälyohjelmien nopeamman suorittamisen. Tämä liike on osoitus laajemmasta suuntauksesta prosessorivalmistajien keskuudessa, mukaan lukien tärkeimmät kilpailijat, kuten AMD ja Qualcomm, kun ne mukauttavat tuotelinjansa vastaamaan tekoälymallien kasvavaa kysyntää.

Core Ultra -sirut, vaikka ne eivät ole yhtä tehokkaita kuin Nvidian GPU:t monimutkaisten tekoälymallien suorittamiseen, ovat erinomaisia ​​pienempien tehtävien käsittelyssä. Esimerkiksi Intel korosti sirujensa tehokkuutta Zoomin taustan sumennusominaisuuden käsittelyssä. Core Ultra -sirut hyödyntävät Intelin 7 nanometrin prosessia, mikä parantaa merkittävästi tehokkuutta aiempiin iteraatioihin verrattuna. Lisäksi uudet sirut tarjoavat paremmat peliominaisuudet ja grafiikan suorituskyvyn, mikä johtaa nopeampiin ohjelmistojen, kuten Adobe Premierin, käsittelynopeuksiin.

Lopuksi Intelin viidennen sukupolven Xeon-prosessorit on asetettu palvelemaan suuria organisaatioita ja pilvipalveluyrityksiä. Näitä prosessoreita, jotka on yleensä yhdistetty Nvidia-grafiikkasuorittimiin, käytetään koulutukseen ja luovan tekoälyn käyttöönottoon. Xeon-prosessorit keskittyvät päättelemiseen ja optimoivat virrankulutuksen tekoälymallin käyttöönoton aikana tarjoten energiatehokkaan ratkaisun.

Kun Intel esittelee nämä huippuluokan sirut, kilpailu tekoälyn laskentatilassa kovenee, mikä hyödyttää kuluttajia, joilla on laajempi valikoima vaihtoehtoja tietojenkäsittelytarpeisiinsa.