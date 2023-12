Intel lanseeraa uusia AI-siruja, jotka kilpailevat Nvidian ja AMD:n kanssa

Intel on ilmoittanut julkaisevansa uusimmat tietokonepiirinsä, mukaan lukien Gaudi3, tekoälysiru, joka on suunniteltu erityisesti generatiiviseen tekoälyohjelmistoon. Ensi vuonna julkaistava Gaudi3 kilpailee kilpailijoiden Nvidian ja AMD:n vastaavien sirujen kanssa, jotka tällä hetkellä hallitsevat suurten tekoälymallien markkinoita. Nämä mallit, kuten OpenAI:n ChatGPT, toimivat pääasiassa Nvidian GPU:illa pilvessä, mikä myötävaikuttaa Nvidian merkittävään varastojen kasvuun tänä vuonna. Yrittääkseen haastaa Nvidian määräävän markkina-aseman, Intel on yhdessä AMD:n kanssa tuonut markkinoille siruja, joiden tarkoituksena on houkutella tekoälyyrityksiä pois Nvidian linnoituksesta.

Vaikka tarkkoja yksityiskohtia on vähän, Gaudi3:n odotetaan kilpailevan suoraan Nvidian H100:n ja AMD:n tulevan MI300X:n kanssa, jotka molemmat ovat suosittuja valintoja suuria tekoälysovelluksia käyttävien yritysten keskuudessa. Intel on kehittänyt Gaudin siruja siitä lähtien, kun se osti sirukehittäjä Habana Labsin vuonna 2019. Intelin toimitusjohtaja Pat Gelsinger ilmaisi optimismia generatiivisen tekoälyn tulevaisuuden suhteen New Yorkin julkaisutapahtumassa ja totesi, että AI PC tulee olemaan "näytöksen tähti" tuleva vuosi. Tätä täydentääkseen Intel esitteli myös Core Ultra -prosessorit, jotka on suunniteltu Windows-kannettaville ja PC-tietokoneille. Nämä prosessorit sisältävät erikoistuneita tekoälykomponentteja, joita kutsutaan NPU:iksi, mikä mahdollistaa tekoälyohjelmien nopeamman suorittamisen.

Core Ultra -sirujen käyttöönotto vastaa laajempaa suuntausta perinteisten prosessorivalmistajien, kuten Intelin, AMD:n ja Qualcommin, keskuudessa, kun ne muuttavat tuotelinjojaan vastaamaan AI-mallien kasvavaan kysyntään. Vaikka Core Ultra -siruilla ei välttämättä ole samaa prosessointitehoa kuin Nvidian GPU:illa offline-AI-sovelluksissa, kuten ChatGPT:ssä, ne ovat erinomaisia ​​pienempien tehtävien käsittelyssä. Lisäksi Intelin uusi 7 nanometrin prosessi, jota käytetään Core Ultra -siruissa, esittelee yhtiön sitoutumista saavuttaakseen Taiwan Semiconductor Manufacturing Companyn (TSMC) piirien valmistuskyvyn vuoteen 2026 mennessä.

Lisäksi Core Ultra -sirut tarjoavat parannettuja peliominaisuuksia ja paremman grafiikan suorituskyvyn, mikä johtaa nopeampaan ohjelmien suorittamiseen sovelluksissa, kuten Adobe Premier. Nämä sirut on jo lanseerattu myymälöissä oleviin kannettaviin tietokoneisiin. Lopuksi Intel ilmoitti julkaisevansa viidennen sukupolven Xeon-palvelinsirut, jotka ovat ihanteellisia suurille organisaatioille ja pilviyrityksille. Näitä prosessoreita, jotka on usein yhdistetty Nvidia-grafiikkasuorittimiin, käytetään yleisesti luovien tekoälymallien koulutukseen ja käyttöönottoon. Uusin Xeon-prosessori sopii erityisen hyvin päättelemiseen, mikä on vähemmän virtaa kuluttava tekoälymallin käyttöönottoprosessi. Vaikka Intel ei ole paljastanut hintatietoja, aiempien Xeon-prosessorien hinta on tuhansia.