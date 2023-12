Intel julkistaa uuden sukupolven AI-siruja ja prosessoreita

By

Intel on julkistanut uusimman tietokonesirujen ja prosessorien valikoimansa, mikä osoittaa sitoutumisensa tekoälyn (AI) kukoistavaan alaan. Ilmoituksen kohokohta oli Gaudi3:n, erittäin odotetun sirun, joka on suunniteltu erityisesti generatiiviseen tekoälyohjelmistoon, esittely. Gaudi3 on määrä julkaista ensi vuonna, ja se tulee käymään vastakkain kilpailevien Nvidian ja AMD:n sirujen kanssa, jotka tällä hetkellä hallitsevat markkinoita.

Kilpailu tekoälysirumarkkinoilla on kovaa, ja yritykset kilpailevat palasta kasvavasta piirakasta. Nvidia tehokkaineen GPU:ineen on ollut ensisijainen valinta suurten tekoälymallien ajamiseen pilvessä. Intelin strateginen askel kehittää omia tekoälyyn keskittyviä siruja pyrkii kuitenkin haastamaan Nvidian määräävän aseman ja tarjoamaan asiakkaille tehokkaita vaihtoehtoja.

Gaudi3:n lisäksi Intel julkisti myös Core Ultra -sirunsa Windows-kannettaville ja PC-tietokoneille. Nämä sirut on varustettu erikoistuneilla tekoälyosilla, joita kutsutaan NPU:iksi, mikä mahdollistaa nopeamman tekoälyohjelman suorittamisen. Vaikka Core Ultra -sirut eivät ole yhtä tehokkaita kuin Nvidian tarjoukset, tarjoavat silti runsaasti suorituskykyä pienempiin tekoälytehtäviin. Esimerkiksi Intel korosti, kuinka Zoom käyttää sirujaan taustan sumennusominaisuuksien suorittamiseen.

Lisäksi Intel esitteli viidennen sukupolven Xeon-palvelinsirunsa, joita pilviyritykset käyttävät yleisesti koulutukseen ja generatiivisten AI-mallien käyttöönottoon. Uudet Xeon-prosessorit ovat erinomaisia ​​johtopäätöksissä, mikä on vähemmän virtaa kuluttava prosessi verrattuna tekoälymallikoulutukseen.

Intelin uusin tuotevalikoima osoittaa sen päättäväisyyden pysyä merkityksellisenä tekoälytekniikan kehittyvässä maisemassa. Kehittämällä omia tekoälysiruja ja -prosessoreita Intel toivoo houkuttelevansa tekoälyyrityksiä pois Nvidian vakiintuneesta markkina-asemasta. Lisäksi Intelin sitoutuminen Core Ultra -sirujen peliominaisuuksien ja yleisen suorituskyvyn parantamiseen vastaa korkean suorituskyvyn tietokoneiden kasvavaan kysyntään.

Tekoälyteollisuuden laajentuessa edelleen kilpailu siruvalmistajien välillä kiristyy. Intelin uusimmat tarjoukset osoittavat sen päättäväisyyden saavuttaa merkittävä asema tekoälymarkkinoilla ja asettua elinkelpoiseksi vaihtoehdoksi Nvidialle ja AMD:lle. Gaudi3:lla ja sen muilla innovatiivisilla tuotteilla Intel on valmis vastaamaan tekoälypohjaisten sovellusten tarpeisiin nopeasti kehittyvässä digitaalisessa ympäristössä.