Intel julkaisee näytönohjainpäivityksen Starfield-soittimille

Intel on julkaissut uuden grafiikkaohjaimen, version 31.0.101.4672, joka on erityisesti suunniteltu sen Arc A-sarjan ja Iris Xe -grafiikkasuorittimien käyttäjille, jotka pelaavat odotettua peliä Starfield. Tämä päivitys korjaa useita pelaajien kohtaamia ongelmia, mukaan lukien nopeammat latausajat, parantunut vakaus ja vähemmän visuaalisia esineitä.

Kun Starfield lanseerattiin varhaisessa käytössä, Intel Arc -näytönohjainkorttien omistajat kohtasivat lukuisia häiriöitä ja bugeja, jotka heikensivät heidän pelikokemustaan. Jotkut näistä ongelmista olivat erityisen havaittavissa, kuten peli ei käynnistynyt tai kaatui pian käynnistämisen jälkeen. Aikaisemmin oli yllättävää, että Intelillä ei ollut pelivalmiita ohjaimia valmiina tälle odotetulle nimikkeelle, kun otetaan huomioon heidän kokemuksensa päivitettyjen ohjainten ja optimointien tarjoamisesta.

Kuitenkin beta-ohjainpäivitys julkaistiin muutama päivä sitten, jolloin Arc GPU:n käyttäjät voivat vihdoin syventyä peliin, vaikkakin sen alkuvaiheessa. Intel on vahvistanut, että tätä beta-ohjainta parannetaan edelleen optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Uusin grafiikkaohjain, 31.0.101.4672 WHQL, käsittelee useita Starfieldiin liittyviä erityisongelmia, mukaan lukien pelien latausaikojen merkittävä lyhentäminen, vakauden parannukset ja korjaukset pintakuvioiden vioittumiseen ja kohtausten välkkymiseen.

Näistä korjauksista huolimatta pelissä on edelleen tunnettuja ongelmia, joita Intel työskentelee aktiivisesti, kuten sovellusten epävakaus tietyillä alueilla, tekstuurien välkkyminen valonlähteissä ja vähäiset pintakuvioiden yksityiskohdat tietyissä kohteissa. Intel käsittelee myös muiden ohjelmistojen ongelmia, kuten Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Halo Infinite, Dead by Daylight, Topaz Video AI ja Adobe After Effects.

Lisäksi Intel tutkii Arc GPU:iden tuulettimen nopeuden selittämättömiä lisäyksiä. Pelaajien tulee jatkaa korkeiden tai alempien asetusten valitsemista parhaan vakauden saavuttamiseksi.

Katso Starfield PC Performance -oppaastamme kattava analyysi Starfieldin suorituskyvystä eri näytönohjainkorteilla, jotka on julkaistu vuodesta 2017 tähän päivään.

