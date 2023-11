Intel Core i5-13600KF: Ultimate Gaming CPU -tarjous Black Fridaylle

Haluatko päivittää peliasetuksesi? No, olet onnekas, sillä Intel Core i5-13600KF, yksi parhaista pelaamiseen tarkoitetuista prosessoreista, on tällä hetkellä saatavilla kaikkien aikojen alhaiseen hintaan. Hinta Amazonissa on vain 250 dollaria, joten tämä sopimus on huijaus jokaiselle pienelle pelaajalle.

Yksi asia on pidettävä mielessä, että Core i5-13600KF:ssä ei ole integroitua näytönohjainta. Tämä ei kuitenkaan ole huoli pelaajille, jotka haluavat erillisen näytönohjaimen, koska se tarjoaa paremman suorituskyvyn. Pelaatpa sitten uusimpia AAA-pelejä tai sukellat intensiivisiin moninpelitaisteluihin, tämä CPU tarjoaa sujuvan pelikokemuksen.

Laajassa testauksessamme havaitsimme, että Core i5-13600KF on samassa tasossa uudemman vastineen, Core i5-14600KF:n kanssa. Tämä tarkoittaa, että sinun ei tarvitse kuluttaa ylimääräistä rahaa uusimpaan siruun, kun saat samanlaisen suorituskyvyn murto-osalla hinnasta. Katsaus osoitti, että 13. sukupolven siru tarjosi vaikuttavat kuvanopeudet sekä 1080p- että 1440p-resoluutioilla.

Core i5-13600KF sisältää 6 P-ydintä, joiden peruskellotaajuus on 3.5 GHz (jopa 5.1 GHz:n tehostus) ja 8 E-ydintä, joiden peruskellotaajuus on 2.6 GHz (jopa 3.9 GHz:n tehostus), jotka tarjoavat yhteensä 20 säiettä . Siru tukee myös 16 kaistaa PCIe 5.0:aa ja lisäkaistaa PCIe 4.0:lle.

Jos aiot yhdistää 13600KF:n emolevyn kanssa, varmista, että siinä on LGA 1700 -liitäntä yhteensopivuuden varmistamiseksi.

Ylikellottajille meillä on hyviä uutisia. Ylikellotettavan piirisarjan ja BIOS-asetusten säätämisen ansiosta Core i5-13600KF on osoittanut vastaavan Ryzen 7 5800X3D:n suorituskykyä ja jopa lähelle huippuluokan Core i9-13900K:ta.

Älä missaa tätä uskomatonta Intel Core i5-13600KF -tarjousta. Täydellinen arvostelumme vahvistaa sen "luokkansa johtavan suorituskyvyn hintaluokassaan", ja nyt voit kokea sen itse lyömättömään hintaan.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

1. Pystyykö Intel Core i5-13600KF pelaamaan ilman integroitua grafiikkaa?

Kyllä, Core i5-13600KF on loistava valinta pelaamiseen, koska se on suunniteltu toimimaan saumattomasti erillisten näytönohjainkorttien kanssa, mikä tarjoaa optimaalisen pelisuorituksen.

2. Miten Core i5-13600KF on verrattuna uudempaan Core i5-14600KF:ään?

Testimme ovat osoittaneet, että Core i5-13600KF toimii yhtä hyvin kuin uudempi Core i5-14600KF, joten se on kustannustehokas vaihtoehto suorituskyvystä tinkimättä.

3. Mitä liitäntää Core i5-13600KF vaatii emolevyn yhteensopivuuteen?

Core i5-13600KF vaatii LGA 1700 -liittimen ollakseen yhteensopiva emolevyjen kanssa.

4. Voidaanko Core i5-13600KF ylikellottaa?

Kyllä, Core i5-13600KF voidaan ylikellottaa saavuttamaan samanlainen suorituskyky kuin Ryzen 7 5800X3D ja jopa päästä lähelle huippuluokan Core i9-13900K:ta käyttämällä ylikellotettavaa piirisarjaa ja säätämällä BIOS-asetuksia.

5. Onko Core i250-5KF:n 13600 dollarin hinta rajoitetun ajan tarjous?

Suosittelemme tarkistamaan uusimmat hinnat ja saatavuuden Amazonista, jotta et jää paitsi Core i5-13600KF:n tarjouksista tai kampanjoista.