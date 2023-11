Insta360 Ace -kamerat: uusi toimintakameroiden sukupolvi

By

Insta360 on äskettäin julkaissut uusimman toimintakamerasarjansa, Ace-sarjan, joka tarjoaa jännittäviä uusia ominaisuuksia sekä vloggaajille että seikkailun ystäville. Näissä suositun GoPro Hero -sarjan inspiroimissa kameroissa on ainutlaatuinen läppänäyttö, joka tekee kuvien rajaamisesta ja vlogien tallentamisesta helpompaa kuin koskaan ennen. Ace-sarja on saatavana kahdessa mallissa: tavallinen Ace-kamera alkaen 379.99 dollaria ja lippulaiva Ace Pro -versio hintaan 449.99 dollaria, varustettu Leica-optiikalla ja poikkeuksellisella hämärässä.

Vakio Ace-kamerassa on 1/2 tuuman kuvakenno, jonka avulla se voi tallentaa korkealaatuisena 6K-tarkkuudella 30 kuvaa sekunnissa. Molemmat mallit voivat kuvata uskomatonta 4K-materiaalia suurella 120 kuvan sekunnissa nopeudella ja ottaa upeita 48 megapikselin valokuvia. Ace-kameroiden uusien viiden nanometrin AI-sirujen ansiosta ominaisuudet, kuten PureVideo, parantavat suorituskykyä hämärässä vaimentamalla materiaalia reaaliajassa, mikä tuottaa selkeitä ja teräviä videoita.

Se, mikä erottaa Ace-kamerat muista, on niiden innovatiivinen flippy-näyttö. Toisin kuin muiden toimintakameroiden pienet etunäytöt, Ace-sarjassa on suuri 2.4 tuuman takakosketusnäyttö, joka voidaan kääntää ylös paremman näkyvyyden saavuttamiseksi tallennuksen aikana. Tämä ominaisuus ei ainoastaan ​​auta tarkassa rajauksessa, vaan myös reagoi käsieleihin, mikä mahdollistaa handsfree-tallentamisen ja tekee siitä täydellisen TikTok-tanssiesitysten tallentamiseen.

Lisäksi Ace-kamerat tarjoavat valikoiman käteviä ominaisuuksia käyttökokemuksen parantamiseksi. Käyttäjät voivat keskeyttää videotallentamisen katkeamatta leikettä, peruuttaa aktiiviset tallennukset yhdellä painikkeen painalluksella ja vaihtaa kuvasuhdetta tallennuksen jälkeen joustavuuden lisäämiseksi videon editoinnissa. AI Highlights Assistant -ominaisuus säästää aikaa tunnistamalla ja leikkaamalla automaattisesti toimintakuvia suurista videotallenteista, ja AI Warp -ominaisuus luo mukautettuja tehosteita kehotteiden perusteella.

Ace-kameroiden liitäntämahdollisuudet ovat yhtä vaikuttavat. Ne voivat muodostaa saumattomasti yhteyden Apple Watcheihin ja Garmin-laitteisiin, mikä mahdollistaa GPS-tietojen, kuten korkeuden ja nopeuden, peittämisen videotallenteisiin. Tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen ulkoilun harrastajille, jotka haluavat dokumentoida seikkailunsa tarkalla tiedolla ja ohjata kameraa ranteestaan.

Vesitiiviin muotoilunsa ansiosta Ace-kamerat sopivat täydellisesti vedenalaisten hetkien tallentamiseen, ja ne voivat upottaa jopa 33 jalkaan ilman lisätarvikkeita. Äärimmäisempään vedenalaiseen toimintaan Dive Case -lisävaruste mahdollistaa käyttäjien sukeltamisen jopa 196 jalkaan. Kameroiden sisäiset akut tarjoavat 100 minuutin tallennusajan 4K30-tilassa aktiivisella HDR:llä, ja ne voidaan nopeasti ladata 80 %:iin vain 22 minuutissa virransyöttölaturilla.

Insta360 on tunnettu innovatiivisista 360 asteen kameroistaan, kuten X3 ja One RS. Ace-sarjan myötä yritys ottaa kuitenkin uuden suunnan suunnittelemalla käyttäjäystävällisempiä ja monipuolisempia toimintakameroita, jotka palvelevat laajempaa yleisöä.

FAQ

1. Mikä on Insta360 Ace -kameroiden hintaluokka?

Insta360 Ace -kameroiden hinta on 379.99 dollaria tavallisesta mallista ja 449.99 dollaria Ace Pro -versiosta.

2. Voivatko Ace-kamerat tallentaa korkearesoluutioisia videoita?

Kyllä, sekä tavallinen Ace-kamera että Ace Pro -versio voivat kuvata 4K-videoita. Ace-kamera tukee jopa 6K-resoluutiota nopeudella 30 kuvaa sekunnissa, kun taas Ace Pro voi nousta jopa 8K-resoluutioon 24 ruudulla sekunnissa.

3. Mitkä ovat Ace-kameroiden ainutlaatuiset ominaisuudet?

Ace-kameroiden erottuviin ominaisuuksiin kuuluvat kääntönäyttö helppoa vloggausta varten, tekoälyllä toimivat videon parannukset, käsielesäätimet ja liitäntä Apple Watchien ja Garmin-laitteiden kanssa GPS-tietojen peittokuvaa varten.

4. Ovatko Ace-kamerat vedenpitäviä?

Kyllä, Ace-kameroissa on vedenpitävä rakenne, jonka ansiosta ne voidaan upottaa jopa 33 jalkaan veden alle. Dive Case -lisävarusteen avulla ne kestävät jopa 196 jalan syvyyksiä.

5. Mistä voin ostaa Insta360 Ace -kameroita?

Insta360 Ace -kamerat ovat ostettavissa Insta360:n viralliselta verkkosivustolta (insta360.com) ja Amazonista.