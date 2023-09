Apple esittelee uudet iCloud+ -tallennustasot: 6 Tt ja 12 Tt

By

Apple yllätti äskettäin yleisönsä julkistamalla kaksi uutta tasoa pilvitallennustilaukselle, iCloud+. Nämä uudet tilaussuunnitelmat on suunnattu ensisijaisesti valokuvaajille ja elokuvantekijöille, jotka tarvitsevat runsaasti tallennustilaa sisällölleen, ja ne herättävät varmasti huomiota. Paljastus ansaitsi jyrkät suosionosoitukset yleisöltä, mikä osoitti voimakasta kysyntää tallennuskapasiteetin lisäämiselle.

Nykyisen hinnoittelurakenteen mukaan iCloud+ tarjoaa tilaajille 50 Gt 0.99 dollarilla kuukaudessa, 200 Gt 2.99 dollarilla kuukaudessa ja 2 Tt 9.99 dollarilla kuukaudessa. 6 Tt:n ja 12 Tt:n pakettien käyttöönoton myötä käyttäjät voivat nyt tallentaa huomattavasti suurempia määriä tietoa. Vaikka keskivertokuluttaja ei välttämättä tarvitse näin suurta tallennustilaa, ammattivalokuvaajat ja elokuvantekijät, jotka käyttävät uusimpia iPhone 15 -malleja, joissa on parannetut kameraominaisuudet, pitävät näitä suunnitelmia erittäin arvokkaina.

Vaikka Apple ei ole paljastanut tarkkaa hintaa uusille tallennustasoille, voimme tehdä valistuneita arvauksia olemassa olevien hintojen perusteella. On todennäköistä, että 6 Tt:n tilaus ei maksa yli 30 dollaria kuukaudessa, kun taas 12 Tt:n tason pitäisi vaihdella noin 60 dollaria kuukaudessa. Vertailun vuoksi Googlen 5 Tt:n ja 10 Tt:n tiedontallennuspakettien hinta on 24.99 dollaria ja 49.99 dollaria kuukaudessa, ja niissä on samanlaiset hintapisteet.

Lisätyn tallennuskapasiteetin lisäksi iCloud+ -tilaajat voivat edelleen nauttia nykyisistä tietosuojaominaisuuksista, kuten Piilota sähköpostini ja Private Relay. Näiden ominaisuuksien tarkoituksena on suojata käyttäjätietoja ja varmistaa turvallinen selauskokemus. Koska iCloud+ tarjoaa sekä laajennettua tallennustilaa että parannettua yksityisyyttä, Apple tarjoaa edelleen kattavan ja luotettavan pilvitallennuspalvelun käyttäjilleen.

