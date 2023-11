HP:n kannettava 17z: Edullinen teholähde jokapäiväiseen käyttöön

By

HP:n kannettavan tietokoneen Black Friday -tarjoukset ovat olleet tänä vuonna varsin vaikuttavia, ja yksi tarjous erottuu muiden joukosta. HP Laptop 17z, jonka alkuperäinen hinta oli 500 dollaria, on nyt saatavilla vain 270 dollarilla valtavan 230 dollarin alennuksen ansiosta. Jos etsit uutta kannettavaa tietokonetta töihin tai kouluun, tätä tarjousta ei kannata jättää väliin. Kysynnän kasvaessa on kuitenkin tärkeää toimia nopeasti ennen kuin varastot loppuvat.

Vaikka HP Laptop 17z ei ehkä sovellu paljon virtaa vaativiin tehtäviin, kuten huippuluokan PC-pelien pelaamiseen tai videoeditointiin, se on erinomainen päivittäisessä tuottavuudessa. AMD Athlon Gold 7220U -prosessorilla, AMD Radeon Graphicsilla ja 8 Gt RAM-muistilla varustettu kannettava tietokone on enemmän kuin kykenevä käsittelemään verkkotutkimusta, raporttien luomista ja muita kevyitä tai kohtalaisia ​​tehtäviä. Sen mukana toimitetaan Windows 11 Home, joka tarjoaa tutun ja käyttäjäystävällisen käyttöjärjestelmäkokemuksen sekä runsaan 128 Gt:n SSD-levyn nopeaa tallennusta ja tehokasta moniajoa varten.

HP Laptop 17z:n todellinen erottuva ominaisuus on kuitenkin sen vaikuttava 17.3 tuuman näyttö HD+-resoluutiolla. Harvoin löydät kannettavan tietokoneen näin tilavalla näytöllä näin edulliseen hintaan. Työskenteletpä sitten tärkeiden projektien parissa, suoratoistoohjelmissa tai videopuheluissa ja online-kokouksissa, suuri näyttö parantaa yleistä kokemustasi. Sisäänrakennettu HP True Vision 720p HD -kamera ja integroidut kahden ryhmän digitaaliset mikrofonit varmistavat edelleen sujuvan ja selkeän viestinnän.

HP Laptop 17z on tällä hetkellä alennettu uskomattomaan 270 dollariin tämän vuoden Black Friday -alennuksessa. 230 dollarin säästöllä se on houkutteleva vaihtoehto niille, jotka etsivät budjettiystävällistä mutta luotettavaa kannettavaa tietokonetta. Pettymysten välttämiseksi on erittäin suositeltavaa varmistaa ostoksesi viipymättä.

FAQ:

K: Mihin tehtäviin HP Laptop 17z sopii?

V: HP Laptop 17z on täydellinen päivittäiseen työ- tai koulutehtäviin, kuten online-tutkimukseen ja raporttien laatimiseen.

K: Pystyykö HP Laptop 17z käsittelemään huippuluokan PC-pelejä?

V: Ei, HP Laptop 17z ei ole suunniteltu vaativiin tehtäviin, kuten huippuluokan PC-pelien pelaamiseen.

K: Mikä on HP Laptop 17z:n erottuva ominaisuus?

V: HP Laptop 17z:n erottuva ominaisuus on sen 17.3 tuuman näyttö HD+-resoluutiolla.

K: Mitä HP Laptop 17z sisältää?

V: HP Laptop 17z:n mukana tulee AMD Athlon Gold 7220U -prosessori, AMD Radeon Graphics, 8 Gt RAM-muistia, Windows 11 Home ja 128 Gt:n SSD.

K: Kuinka kauan Black Friday -alennus kestää?

V: On epäselvää, kuinka kauan varastot kestävät, joten on suositeltavaa tehdä ostoksesi mahdollisimman pian.