Huawei esittelee taitettavan Mate 60 Pro+:n ja Mate X5:n, jotka mahdollisesti vahvistavat 5G-kyvyn ja Kirin 9000S -prosessorin

Väitettyjen 5G-yhteensopivien Mate 60- ja Mate 60 Pro -älypuhelimien yllätysjulkaisun jälkeen Huawei on nyt julkistanut kaksi muuta laitetta: Mate 60 Pro+:n ja taitettavan Mate X5:n. Yhtiö on ollut salaperäinen näissä laitteissa käytetystä radiotekniikasta, mutta lähteet väittävät, että ne ovat todellakin 5G-laitteita. Kiinalaisen bloggaajan Vincent Zhongin uudelle taitettavalle suorittama nopeustesti osoittaa, että latausnopeus on yli 1 Gbps.

Näissä uusissa älypuhelimissa on todennäköisesti Huawein HiSilicon Kirin 9000S -prosessori. Tämän sirun 7 nm:n prosessisolmu on herättänyt huolta, koska se on saattanut rikkoa Yhdysvaltain pakotteita käyttämällä ulkomaista sirujen valmistustekniikkaa. TechInsightsin suorittama Kirin 9000S:n purkaminen vahvisti SMIC:n 7 nm:n prosessin käytön, minkä pidettiin mahdottomaksi, koska hollantilaisen ASML-yrityksen keskeisten valmistuslaitteiden tuonti kiellettiin.

On epäilty, että SMIC on kehittänyt oman huippuluokan litografiakoneen, koska Yhdysvaltain rajoitukset pakottivat Huawein keskittymään innovaatioihin. Vertailuarvot osoittavat, että Kirin 9000S:n suorituskyky on verrattavissa Qualcommin Snapdragon 888:aan, vaikka sen katsotaan olevan kaksi sukupolvea jäljessä. Prosessorissa on yksi iso ydin ja kolme keskimmäistä ydintä, jotka perustuvat Huawein omaan arkkitehtuuriin, sekä neljä pientä ydintä, jotka perustuvat Armin tehokkaaseen Cortex-A510:een. Kirin 9000S on myös ensimmäinen mobiiliprosessori, joka tukee monisäikeistystä.

Mate 60 Pro+ tarjoaa satelliittipuhelupalvelut ja viestintäominaisuudet, kun taas taitettavassa Mate X5:ssä on hieman erilainen ulkoinen näyttö ja takakameran muotoilu edeltäjäänsä verrattuna. Huawei ei ole vielä julkaissut näiden mallien hintatietoja, mutta ennakkotilaukset alkavat pian. Jos Huawein kaikissa neljässä uusimmassa älypuhelimessa on Kirin 9000S, se voi merkitä yhtiön luottamusta sirutuotokseen ja saattaa olla haaste Yhdysvaltain pakotteille.

Lähteet: Engadget, Vincent Zhong, Bloomberg, Bits & Chips