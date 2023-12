Keskustelua Huawein uudesta Kirin-sirusta: teknologinen läpimurto vai vanha valikoima?

By

Huawein äskettäinen ilmoitus heidän uuden 5 nanometrin Kirin-sirun käytöstä kannettavassa tietokoneessa on herättänyt keskustelua siitä, onko yritys saavuttanut merkittäviä teknisiä edistysaskeleita vai yksinkertaisesti hyödyntänyt vanhaa varastoa. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun tällaista keskustelua käydään. Aiemmin, kun Huawei esitteli Kirin 9000s -sirun Mate60 Pro -puhelimelleen, asiantuntijat havaitsivat, että Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) on valmistanut sen käyttämällä prosessia, joka tunnetaan nimellä syvä ultraviolettilitografia.

Äskettäin lanseeratussa Qingyun L540 -kannettavassa on Kirin 9006C -siru, jossa on kahdeksanytiminen ARM-keskusyksikkö. On kuitenkin edelleen epäselvää, valmistettiinko tämä prosessori Kiinassa vai onko se Taiwan Semiconductor Manufacturing Co:n (TSMC) kolme vuotta sitten valmistama muunneltu versio Kirin 9000 -sirusta.

Yhdysvaltain hallitus on ilmaissut huolensa Huawein siruvalmistussuunnitelmista ja luvannut vahvistaa yhtiötä vastaan ​​asetettuja pakotteita. Kauppaministeri Gina Raimondo sanoi, että Yhdysvallat ryhtyy "voimakkaimpiin mahdollisiin toimiin" vastauksena Huawein Kirin 9000s -sirun lanseeraukseen. Kauppaministeriö on tutkinut asiaa aktiivisesti.

Lisäksi Yhdysvallat tarkastelee myös kolmea uutta tekoälyn kiihdytinsirua, joita Nvidia Corp kehittää Kiinalle. Apulaiskauppaministeri Thea Kendler korosti Yhdysvaltain hallituksen huolia Huawein teknologisista kyvyistä ja totesi, että viennin valvonnalla on keskeinen rooli Kiinan edistyneen teknologian hankinnan estämisessä.

Jotkut asiantuntijat väittävät, että Kirin 9000s -sirun suorituskyky ja tuotto eivät välttämättä täytä markkinoiden vaatimuksia ja että se on huonompi kuin aikaisemmat versiot. Huawein uskotaan jo käyttäneen loppuun Kirin 9000 -sirujen tarjontansa, minkä vuoksi heidän uusimmassa älypuhelimessaan, Mate50:ssä, ei ollut tätä sirua.

Vaikka keskustelu Huawein teknologisista edistysaskelista ja varastojen käytöstä jatkuu, yhtiö ei ole vielä kommentoinut Kirin 9006C -sirujen valmistustietoja.