HP Spectre x360 (14-ef0046na) 2023: Creativen unelmien kannettava tietokone

HP Spectre x360 (14-ef0046na) on Spectre x360 -malliston uusin malli, ja se on suunniteltu luovuutta ajatellen. Tässä 1,399 7 dollarin hintaisessa kannettavassa tietokoneessa on Intel i13.5 -siru ja XNUMX tuuman OLED-näyttö, joka on sekä eloisa että kosketusherkkä. Laite voidaan kääntää tablettitilaan, mikä tekee siitä ihanteellisen taiteilijoille, graafisille suunnittelijoille ja kaikille, jotka haluavat monipuolisen kannettavan tietokoneen.

Yksi Spectre x360:n erottuvista ominaisuuksista on sen sulavalinjainen ja tyylikäs muotoilu. Tämä kannettava tietokone on siististi pyöristetyt reunat ja tyylikkäitä kultaisia ​​yksityiskohtia sekä muoti-ilme että työkone. Sen mukana tulee jopa keinonahkainen Attaché-kotelo, joka lisää sen yleistä vetovoimaa. Ainoa haittapuoli on sen paino; yli kolme kiloa painava se on raskaammalla puolella ja voi olla hieman hankala kantaa mukana.

Spectre x360:n näyttö on poikkeuksellinen, sillä sen 13.5 tuuman OLED-näyttö tarjoaa 3,000 2,000 x 100 170 resoluutiota. Värit ovat rohkeita, eloisia ja valoisia, ja pikselien terävyys on huomattava. Mitä tulee väripeittoon, se tarjoaa XNUMX % kattavuuden ja XNUMX % äänenvoimakkuuden peiton, joten se on erinomainen valinta luoville ammattilaisille. Näppäimistö on myös vaikuttava, sillä mustilla chiclet-näppäimillä on alivalaistu ja miellyttävä tunto. Ohjauslevy on tilava ja mukava käyttää.

Suorituskyvyn suhteen Spectre x360 ei petä. Siinä on Intel Core i7 1255U -siru, 16 Gt RAM-muistia ja 2 Tt PCIe SSD -tallennustilaa. Testauksessamme se suoriutui kiitettävästi sekä yhden ytimen että moniytimisissä työkuormissa. Akun kesto on myös kohtuullinen, ja se kestää hieman alle 9 tuntia silmukkavideotestissämme. Pikalatausta voisi kuitenkin parantaa, sillä se saavuttaa vain noin 30 % latauksen 30 minuutissa.

Spectre x360 tarjoaa joitain merkittäviä ominaisuuksia, kuten mukana toimitetun kynän ja HP ​​Concepts -ohjelmiston. Kynä on kevyt ja herkkä, täydellinen muistiinpanojen tekemiseen ja piirtämiseen. HP Concepts -ohjelmisto on intuitiivinen ja helppokäyttöinen, ja siinä on laaja valikoima luovia työkaluja ja vaihtoehtoja. Liitettävyyden kannalta kannettavassa tietokoneessa on Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6E ja Windows 11 Home. Siitä puuttuu kuitenkin HDMI-portteja, mikä voi olla haitta joillekin käyttäjille.

Kaiken kaikkiaan HP Spectre x360 (14-ef0046na) on erinomainen valinta luoville käyttäjille, jotka arvostavat elävää näyttöä, tehokasta suorituskykyä ja monipuolisuutta. Vaikka siinä saattaa olla mojova hintalappu, se on verrattavissa muihin huippuluokan kannettaviin tietokoneisiin, kuten Dell XPS ja MacBook. Jos etsit huippuluokan kannettavaa tietokonetta, joka pystyy käsittelemään luovia projektejasi helposti, Spectre x360 on harkitsemisen arvoinen.

Lähteet:

