Night Elf Heritage Quest -sarjan täydentäminen World of Warcraftissa

Night Elf Heritage -tehtävälinja World of Warcraftissa tarjoaa pelaajille mahdollisuuden ansaita erityisen panssarisarjan. Yksi tehtävä, erityisesti "Stepping into the Shadows", on kuitenkin aiheuttanut hämmennystä ja turhautumista pelaajille. Tässä on opas, kuinka voit suorittaa tämän tehtävän onnistuneesti ja jatkaa Night Elf Heritage -tehtävälinjalla.

"Stepping into the Shadows" -pelissä pelaajien tulee sammuttaa kuusi Felflame Brazieria ja "löytää, mitä Shadow Holdin syvyyksissä piilee". Tämän tehtävän päätavoite on saattaa Maiev Shadowsong Shadow Holdin kautta. On tärkeää huomata, että Maiev kävelee erittäin hitaasti, ja pelaajien on pysyttävä hänen rinnallaan koko tehtävän ajan.

Saatuksen aikana pelaajien on pysyttävä Maievia ympäröivän sinisen kupolin sisällä. Kupulta poistuminen johtaa siihen, että Maiev moittii pelaajaa ja pysähtyy hetkeksi, kunnes he palaavat. Jos pelaajat jättävät kupolin pitkäksi aikaa, heidän on hylättävä tehtävä ja aloitettava alusta.

Kun pelaajat kulkevat Shadow Holdissa Maievin kanssa, heidän on myös sammutettava vihreät Felflame Braziers, jotka hän osoittaa matkan varrella. Kun kuusi brazieria on sammutettu ja pelaajat saavuttavat Shadow Holdin pohjan, he saavat hyvityksen tehtävän suorittamisesta.

On tärkeää huomata, että pelaajat eivät voi tappaa Shadow Holdin alaosassa sijaitsevaa Cultist Nethus -nimistä örkkivelhoa ennen Maievin saattamista alas. Pelaajien on pysyttävä Maievin vierellä, kunnes he saavuttavat Cultist Nethusin.

Jos pelaajat vahingossa kukistavat Cultist Nethusin ennen saattajan suorittamista, heidän on hylättävä tehtävä ja aloitettava alusta. Kuitenkin, kun "Stepping into the Shadows" on suoritettu onnistuneesti, seikkailuketjun loppu koostuu pääasiassa elokuvasta ja helpoista tavoitteista.

Night Elf Heritage -tehtävälinjan suorittaminen voi olla haastavaa, mutta tämän oppaan avulla pelaajat voivat navigoida "Stepping into the Shadows" -oppaan läpi ja jatkaa matkaansa ansaitakseen Night Elf Heritage -panssarin.

