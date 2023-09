Astrofyysikko Brian May auttaa kartoittamaan asteroidi Bennu NASAn OSIRIS-REx-tehtävää varten

Astrofyysikko Brian May, joka tunnetaan parhaiten legendaarisen rock-yhtyeen Queenin kitaristina, on osallistunut merkittävästi NASAn OSIRIS-REx-tehtävään. May, jolla on tohtorin tutkinto astrofysiikasta, on ollut mukana kartoittamassa Bennu-asteroidia, josta tehtävän on määrä ottaa näyte.

Mayn yhteistyö NASAn kanssa alkoi vuonna 2015, kun hän työskenteli New Horizons -tehtävässä, joka lähetti avaruusaluksen lentämään Pluton ohi. Hän loi Plutosta kaikkien aikojen ensimmäisen korkealaatuisen stereokuvan, joka osoitti kykynsä paitsi rockmuusikkona myös astrofyysikkona.

OSIRIS-REx-tehtävässä May työskenteli tutkijan Claudia Manzonin kanssa realististen 3D-kuvien luomiseksi avaruustehtävistä. Näiden kuvien avulla May auttoi Bennua kartoittamaan ja löytämään turvallisen laskeutumisvyöhykkeen asteroidinäytteen keräämiselle. Hänen asiantuntemuksensa ja innovatiivinen lähestymistapansa teki vaikutuksen lähetysjohtaja Dante Laurettalle, joka kuvaili Mayn stereoita "suureksi työkaluksi", joka auttoi sopivan laskeutumispaikan etsinnässä.

Mayn omistautuminen tieteelle ja avaruustutkimukselle käy ilmi hänen osallistumisestaan ​​NASA-hankkeisiin. Hänen intohimonsa tähtitiedettä kohtaan johti hänet tohtorin tutkintoon astrofysiikassa, ja hän jatkaa alan työskentelyä samalla, kun hän tekee pysyvän panoksen musiikin maailmaan Queenin lauluntekijänä.

OSIRIS-REx-näytekapselin laskeutuminen Utahin autiomaahan 24. syyskuuta merkitsee merkittävää virstanpylvästä NASAn tehtävässä tuoda asteroidinäyte takaisin Maahan. Brian Mayn panokset tehtävään korostavat musiikin ja tieteen ainutlaatuista risteyskohdetta ja esittelevät yksilöiden kykyjä ja erilaisia ​​kiinnostuksen kohteita heidän pyrkimyksissään heidän ensisijaisten osaamisalojensa ulkopuolella.

