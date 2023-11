By

Kuinka paljon Walmart-perhe tienaa päivässä?

Vähittäiskaupan alalla harvoilla nimillä on yhtä suuri painoarvo kuin Walmartilla. Laajan myymäläverkostonsa ja verkkoläsnäolonsa ansiosta yrityksestä on tullut maailmanlaajuinen voimalaitos. Mutta oletko koskaan miettinyt, kuinka paljon rahaa Walmart-perhe ansaitsee päivittäin? Syvennytään numeroihin ja valaistaan ​​tätä kiehtovaa aihetta.

Walmart-perhe, jota usein kutsutaan Walton-perheeksi, on yksi maailman rikkaimmista perheistä. Heidän omaisuutensa tulee ensisijaisesti heidän omistusosuudestaan ​​Walmart Inc:ssä, Sam Waltonin vuonna 1962 perustamassa monikansallisessa vähittäiskaupan yhtiössä. Perheen omaisuus jakautuu useiden jäsenten kesken, muun muassa Alice Waltonin, Jim Waltonin ja Rob Waltonin kesken.

Forbesin reaaliaikaisen miljardööriseurannan mukaan Walmart-perheen yhteenlaskettu nettovarallisuus on noin 200 miljardia dollaria. Tämä hämmästyttävä luku tekee heistä yhden planeetan rikkaimmista perheistä. On kuitenkin tärkeää huomata, että tämä nettovarallisuus ei ole sama kuin heidän päivittäiset tulonsa.

Laskeaksemme heidän päivittäisiä tulojaan meidän on otettava huomioon erilaisia ​​tekijöitä, kuten sijoituksia, osinkoja ja muita tulonlähteitä. Valitettavasti heidän päivittäisistä tuloistaan ​​ei ole saatavilla tarkkaa tietoa. On kuitenkin turvallista olettaa, että heidän päivittäiset tulonsa ovat huomattavat Walmartin koon ja kannattavuuden vuoksi.

FAQ:

K: Mikä on nettovarallisuus?

V: Nettovarallisuus on yksilön tai yhteisön varojen kokonaisarvo vähennettynä heidän velkallaan. Se on varallisuuden ja taloudellisen aseman mitta.

K: Miten Walmart-perheen omaisuus jakautuu?

V: Walmart-perheen omaisuus jakautuu eri perheenjäsenten kesken, ja suurimmat osat omistavat Alice Walton, Jim Walton ja Rob Walton.

K: Onko Walmart-perheellä muita tulonlähteitä?

V: Vaikka suurin osa heidän varallisuudestaan ​​tulee heidän omistusosuudestaan ​​Walmartissa, perheellä voi olla myös sijoituksia muihin yrityksiin ja omaisuuteen, jotka tuottavat lisätuloja.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka emme voi antaa tarkkaa lukua Walmart-perheen päivittäisistä tuloista, se on epäilemättä huomattava heidän valtavan nettovarallisuutensa vuoksi. Kun vähittäiskaupan jättiläinen kukoistaa, perheen varallisuus todennäköisesti kasvaa, mikä vahvistaa heidän asemaansa yhtenä maailman rikkaimmista perheistä.