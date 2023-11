By

Kuinka paljon Shingrix maksaa Walmartissa?

Jos aiot saada rokotuksen vyöruusua vastaan, yksi tehokkaimmista ja suositeltavimmista rokotteista on Shingrix. Ennen rokotteen ottamista on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon hinta. Walmart, yksi Yhdysvaltojen suurimmista vähittäiskauppaketjuista, tarjoaa Shingrixiä apteekeissaan. Katsotaanpa tarkemmin, kuinka paljon Shingrix maksaa Walmartissa ja joitain rokotteeseen liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä.

Shingrixin kustannukset Walmartissa:

[nykyinen päivämäärä] alkaen Shingrixin hinta Walmartissa on noin 155 dollaria annosta kohden. Rokote vaatii kaksi annosta, joten koko rokotuskurssin kokonaishinta olisi noin 310 dollaria. On syytä huomata, että nämä hinnat voivat vaihdella hieman sijainnin ja käynnissä olevien kampanjoiden tai alennusten mukaan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

1. Mikä Shingrix on?

Shingrix on rokote, jota käytetään estämään vyöruusua, varicella zoster -viruksen aiheuttamaa kivuliasta ihottumaa. Sitä suositellaan 50-vuotiaille ja sitä vanhemmille henkilöille, koska heillä on suurempi riski saada vyöruusu.

2. Onko Shingrix vakuutettu?

Useimmat vakuutussuunnitelmat kattavat Shingrixin kustannukset, mutta on aina suositeltavaa tarkistaa kattavuustiedot vakuutusyhtiöltäsi. Medicare Part D kattaa myös Shingrixin.

3. Onko Shingrix-rokotteen saamisen kelpoisuusehtoja?

Shingrixiä suositellaan 50-vuotiaille ja sitä vanhemmille henkilöille riippumatta siitä, onko heillä ollut vyöruusu aiemmin vai ovatko he saaneet vanhempaa vyöruusurokotetta, Zostavaxia.

4. Onko Shingrixiä saatavana ilman reseptiä?

Ei, Shingrixiä ei saa ilman reseptiä. Sinun on neuvoteltava terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, joka voi arvioida kelpoisuutesi ja antaa reseptin rokotteelle.

5. Onko Shingrixillä sivuvaikutuksia?

Kuten mikä tahansa rokote, Shingrix voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Yleisimpiä sivuvaikutuksia ovat kipu ja turvotus pistoskohdassa sekä väsymys, lihaskipu, päänsärky ja kuume. Nämä sivuvaikutukset ovat yleensä lieviä ja tilapäisiä.

Lopuksi, jos harkitset rokottamista vyöruusua vastaan, Shingrix on erittäin suositeltava vaihtoehto. Walmartissa Shingrixin hinta on noin 155 dollaria annosta kohti, eli yhteensä noin 310 dollaria koko rokotuskurssilta. Muista neuvotella terveydenhuollon tarjoajasi kanssa selvittääksesi, sopiiko Shingrix sinulle ja vastataksesi mahdollisiin huolenaiheisiisi tai kysymyksiin.