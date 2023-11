By

Kuinka kauan vyöruusurokote on hyvä?

[Kaupunki, osavaltio] – Vyöruusu, joka tunnetaan myös nimellä herpes zoster, on kivulias virusinfektio, jonka aiheuttaa vesirokkoa aiheuttava vesirokkovirus. Se vaikuttaa tyypillisesti iäkkäisiin aikuisiin ja henkilöihin, joiden immuunijärjestelmä on heikentynyt. Tämän heikentävän tilan estämiseksi on saatavilla vyöruusurokote. Mutta kuinka kauan suoja tältä rokotteelta kestää? Otetaan selvää.

Vyöruusurokote, joka tunnetaan myös nimellä Zostavax, oli ensimmäinen Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) hyväksymä rokote vyöruusujen estämiseksi. Vuonna 2017 kuitenkin esiteltiin uusi ja tehokkaampi rokote nimeltä Shingrix. Shingrix on nyt suosituin rokote, jota Centers for Disease Control and Prevention (CDC) suosittelee vyöruusujen ehkäisyyn.

Kuinka kauan Shingrix-rokote antaa suojan?

CDC:n mukaan Shingrix-rokote tarjoaa vahvan suojan vyöruusua ja sen komplikaatioita vastaan. Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että rokote on yli 90-prosenttisesti tehokas vyöruusujen ehkäisyssä 50-vuotiailla ja sitä vanhemmilla. Shingrix-rokotteen antama suoja kestää useita vuosia, ja tutkimusten mukaan se säilyy erittäin tehokkaana vähintään neljä vuotta rokotuksen jälkeen.

Onko tehosterokotus tarpeen?

Vaikka Shingrix-rokote tarjoaa pitkäkestoisen suojan, CDC suosittelee toista annosta maksimaalisen tehokkuuden varmistamiseksi. Toinen annos tulee antaa kahdesta kuuteen kuukautta ensimmäisen annoksen jälkeen. Tehostehoito auttaa tehostamaan ja pidentää immuunivastetta ja tarjoaa jatkuvan suojan vyöruusua vastaan.

Entä vanha rokote, Zostavax?

Vanhempi vyöruusurokote, Zostavax, on edelleen saatavilla, mutta se ei ole enää suosituin vaihtoehto. Zostavax tarjoaa suojan vyöruusua vastaan ​​noin viiden vuoden ajan, mutta sen teho heikkenee ajan myötä. Jos olet aiemmin saanut Zostavax-rokotteen, CDC suosittelee Shingrix-rokotteen hankkimista paremman suojan varmistamiseksi vyöruusua vastaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Shingrix-rokote on erittäin tehokas estämään vyöruusua ja sen komplikaatioita. Pitkäkestoisen suojan ansiosta ihmiset voivat nauttia mielenrauhasta useita vuosia rokotuksen jälkeen. Muista neuvotella terveydenhuollon tarjoajan kanssa, jotta voit määrittää sinulle parhaan rokotusaikataulun ja varmistaa, että saat viimeisimmät tiedot vyöruusujen ehkäisystä.

FAQ:

K: Mikä on vyöruusu?

V: Vyöruusu on kivulias virusinfektio, jonka aiheuttaa vesirokkoa aiheuttava vesirokkovirus.

K: Mikä on Shingrix-rokote?

V: Shingrix-rokote on erittäin tehokas FDA:n hyväksymä rokote ehkäisemään vyöruusua. Se on CDC:n suosittelema ensisijainen rokote.

K: Kuinka kauan Shingrix-rokote antaa suojan?

V: Shingrix-rokote antaa vahvan suojan vyöruusua vastaan ​​vähintään neljän vuoden ajan rokotuksen jälkeen.

K: Tarvitsenko tehosteen?

V: Kyllä, CDC suosittelee Shingrix-rokotteen toista annosta maksimaalisen tehokkuuden varmistamiseksi. Toinen annos tulee antaa kahdesta kuuteen kuukautta ensimmäisen annoksen jälkeen.

K: Entä vanha rokote, Zostavax?

V: Zostavax on edelleen saatavilla, mutta se ei ole enää ensisijainen vaihtoehto. Se antaa suojan vyöruusua vastaan ​​noin viiden vuoden ajan, mutta sen teho heikkenee ajan myötä. On suositeltavaa hankkia Shingrix-rokote paremman suojan saamiseksi.