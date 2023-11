By

Kuinka luot piilotetun kansion iPhonessa?

Nykypäivän digitaaliaikana yksityisyydestä on tullut monien älypuhelinten käyttäjien suurin huolenaihe. Olipa kyseessä henkilökohtaisia ​​valokuvia, arkaluontoisia asiakirjoja tai luottamuksellisia tietoja, ihmiset haluavat varmistaa, että heidän tietonsa pysyvät turvassa ja piilossa uteliailta katseilta. Jos olet iPhone-käyttäjä ja haluat luoda piilotetun kansion laitteellesi, tässä on vaiheittainen opas, joka auttaa sinua pitämään tiedostosi yksityisinä.

1. Valitse piilopaikka: Aloita valitsemalla sopiva paikka iPhonessa, johon haluat luoda piilotetun kansion. Tämä voi olla olemassa olevassa sovelluksessa tai aloitusnäytölläsi.

2. Luo uusi kansio: Paina ja pidä alhaalla mitä tahansa sovelluskuvaketta aloitusnäytölläsi, kunnes ne alkavat heilua. Vedä sitten yksi sovellus toiseen luodaksesi uuden kansion. Anna kansiolle nimi, joka ei herätä epäilyksiä.

3. Siirrä sovellukset kansioon: Siirrä nyt piilotettavat sovellukset äskettäin luotuun kansioon. Voit tehdä tämän pitämällä sovelluskuvaketta painettuna ja vetämällä sen sitten kansioon.

4. Piilota kansio: Voit piilottaa kansion uteliailta katseilta siirtämällä sen toissijaiseen tai kolmannen asteen aloitusnäyttöön. Voit tehdä tämän vetämällä kansion oikeanpuoleisimpaan näyttöön tai pyyhkäisemällä vasemmalle, kunnes saavutat haluamasi sijainnin.

FAQ:

K: Voiko joku silti löytää piilotetun kansioni?

V: Vaikka tämä menetelmä tarjoaa perustason yksityisyyttä, se ei ole idioottivarma. Taitavat käyttäjät voivat silti löytää piilotetun kansion etsimällä laitteestasi tai käyttämällä tiettyjä kolmannen osapuolen sovelluksia.

K: Voinko suojata piilotetun kansion salasanalla?

V: Valitettavasti iOS ei tarjoa sisäänrakennettua ominaisuutta kansioiden suojaamiseksi salasanalla. Voit kuitenkin käyttää kolmannen osapuolen sovelluksia App Storesta, jotka tarjoavat lisäturvatoimia.

K: Vaikuttaako sovellusten piilottaminen niiden toimivuuteen?

V: Ei, sovellusten piilottaminen kansioon ei vaikuta niiden toimintaan. Voit edelleen käyttää niitä normaalisti.

Seuraamalla näitä yksinkertaisia ​​ohjeita voit luoda piilotetun kansion iPhonellesi ja lisätä ylimääräisen tietosuojakerroksen henkilötietoihisi. On kuitenkin tärkeää muistaa, että tämä menetelmä ei ole idioottivarma, ja jos sinulla on erittäin arkaluontoista tietoa, on suositeltavaa tutkia tehokkaampia suojausvaihtoehtoja.